Автомобилисты запутались: что делать, если знаки и разметка противоречат друг другу

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Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорожные знаки и разметка дают разные указания. Это происходит после ремонта дорог или при изменении схемы движения. Что же делать в таких случаях? Эксперты объяснили, какие правила имеют приоритет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильная дорога

Почему появляются противоречия

Основные причины:

Ремонт дороги — старая разметка ещё видна, а новая не нанесена.

Изменения в организации движения — новые знаки могут не соответствовать разметке.

Появление новых ПДД — например, добавление пешеходных переходов.

Что важнее: знаки или разметка

На дорогах различают временные и постоянные обозначения.

Временные знаки имеют жёлтый фон и часто устанавливаются на штативах.

Постоянные знаки — с белым фоном, закреплены на столбах.

Временная разметка — оранжевая.

Постоянная разметка — белая или жёлтая.

Если временные знаки или разметка противоречат постоянным, приоритет всегда за временными указаниями. Это связано с тем, что они устанавливаются на период изменений или ремонта дорог.

Как действовать в спорной ситуации

В первую очередь ориентируйтесь на временные знаки (жёлтый фон). Если знаков нет, следуйте временной разметке (оранжевый цвет). Если ни того, ни другого нет, тогда смотрите на постоянные знаки и разметку.

Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и аварийных ситуаций.

Уточнения

Дорожная разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.



