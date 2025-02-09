Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каким будет решение Банка России по ключевой ставке: прогнозы экспертов
Если алкогольное пиво вернется на стадионы, спортивные арены заработают миллионы! Но покроет ли это убытки лет пустых трибун прошлых лет?
Вот почему ваша кошка ленится – и как это исправить
Борщев уступил Нолану в поединке на турнире UFC 312 в Австралии
Знаменитый дубайский фонтан станет ещё красивее в октябре 2025 года
ЕС готовит запрет на опасные ПФАС: что изменится
Кошка просит картошку? Узнайте, можно ли ее давать без вреда
Давление или соглашение? Дональд Трамп заявил, что готов заключить соглашение с Ираном
Ошибки при приготовлении баклажанов — как избежать отравления

Автомобилисты запутались: что делать, если знаки и разметка противоречат друг другу

1:36
Авто

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорожные знаки и разметка дают разные указания. Это происходит после ремонта дорог или при изменении схемы движения. Что же делать в таких случаях? Эксперты объяснили, какие правила имеют приоритет.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Почему появляются противоречия

Основные причины:

  • Ремонт дороги — старая разметка ещё видна, а новая не нанесена.
  • Изменения в организации движения — новые знаки могут не соответствовать разметке.
  • Появление новых ПДД — например, добавление пешеходных переходов.

Что важнее: знаки или разметка

На дорогах различают временные и постоянные обозначения.

  • Временные знаки имеют жёлтый фон и часто устанавливаются на штативах.
  • Постоянные знаки — с белым фоном, закреплены на столбах.
  • Временная разметка — оранжевая.
  • Постоянная разметка — белая или жёлтая.

Если временные знаки или разметка противоречат постоянным, приоритет всегда за временными указаниями. Это связано с тем, что они устанавливаются на период изменений или ремонта дорог.

Как действовать в спорной ситуации

  1. В первую очередь ориентируйтесь на временные знаки (жёлтый фон).
  2. Если знаков нет, следуйте временной разметке (оранжевый цвет).
  3. Если ни того, ни другого нет, тогда смотрите на постоянные знаки и разметку.

Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и аварийных ситуаций.

Уточнения

Дорожная разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Цвета, которые вернут вам молодость! Секреты стиля для женщин 50+
Красота и стиль
Цвета, которые вернут вам молодость! Секреты стиля для женщин 50+ Аудио 
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Российский шоу-бизнес
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Последние материалы
Через сколько месяцев бензин в канистре теряет качество? Вам нужно знать эти нюансы
Мобильные приложения будущего: какими они будут и почему это важно для пользователей
Кричите на кошку? Это вызовет неожиданные последствия
Закрыл доступ. Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена и Джейка Салливана
Предложения, которые могут изменить всё: что ждёт Рыб, Водолея, Овна и Близнецов
Почему РФ не будет выплачивать взнос в ЕЭК ООН? Всё, что нужно знать об этой организации
Вкусный салат за 15 минут с пекинской капустой: украшение любого праздника
Хотите макияж, который не смажется? Вот главные секреты стойкости
Тайны собачьих сновидений: почему они ворочаются и поскуливают
8 случаев, когда поход в баню может навредить вашему здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.