Автомобилисты запутались: что делать, если знаки и разметка противоречат друг другу

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорожные знаки и разметка дают разные указания. Это происходит после ремонта дорог или при изменении схемы движения. Что же делать в таких случаях? Эксперты объяснили, какие правила имеют приоритет.
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Автомобильная дорога
Почему появляются противоречия
Основные причины:
Ремонт дороги — старая разметка ещё видна, а новая не нанесена.
Изменения в организации движения — новые знаки могут не соответствовать разметке.
Появление новых ПДД — например, добавление пешеходных переходов.
Что важнее: знаки или разметка
На дорогах различают временные и постоянные обозначения.
Временные знаки имеют жёлтый фон и часто устанавливаются на штативах.
Постоянные знаки — с белым фоном, закреплены на столбах.
Временная разметка — оранжевая.
Постоянная разметка — белая или жёлтая.
Если временные знаки или разметка противоречат постоянным, приоритет всегда за временными указаниями. Это связано с тем, что они устанавливаются на период изменений или ремонта дорог.
Как действовать в спорной ситуации
В первую очередь ориентируйтесь на временные знаки (жёлтый фон).
Если знаков нет, следуйте временной разметке (оранжевый цвет).
Если ни того, ни другого нет, тогда смотрите на постоянные знаки и разметку.
Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и аварийных ситуаций.
Уточнения
Дорожная разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.