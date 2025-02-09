Через сколько месяцев бензин в канистре теряет качество? Вам нужно знать эти нюансы

Многие водители хранят запас бензина в канистре "на всякий случай", но мало кто задумывается, как долго он сохраняет свои свойства. Оказывается, бензин можно хранить до года, но со временем его качество ухудшается.
По словам эксперта журнала "За рулем" Михаила Колодочкина, топливо со временем теряет летучие компоненты и эфиры, что влияет на его свойства. Это происходит из-за контакта с воздухом и образования конденсата.
Дизельное топливо в таких условиях хранится ещё меньше — не более шести месяцев.
Да, но его характеристики изменятся:
Однако, если смешать старый бензин с новым, серьёзных проблем не возникнет.
Нет, необходимости в этом нет. Даже после года хранения бензин остаётся пригодным к использованию, просто его свойства уже не будут такими, как у свежего топлива.
Кани́стра — любая ёмкость из стали, пластмассы и других материалов, имеющая ручки для переноски человеком и герметически закрывающуюся узкую горловину, предназначенная для хранения и транспортировки жидкостей.
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