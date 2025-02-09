Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Давление или соглашение? Дональд Трамп заявил, что готов заключить соглашение с Ираном
Как превратить три ведра картошки в десять: как вырастить больше, если у вас плохая почва
Несправедливо забытый — революционные знания ученого, которым больше 100 лет
Дети Анджелины Джоли не оправдали ожиданий актрисы
Россияне массово избавляются от евро: продажи валюты выросли в два раза
Кричите на кошку? Это вызовет неожиданные последствия
Закрыл доступ. Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена и Джейка Салливана
Почему РФ не будет выплачивать взнос в ЕЭК ООН? Всё, что нужно знать об этой организации
Вкусный салат за 15 минут с пекинской капустой: украшение любого праздника

Через сколько месяцев бензин в канистре теряет качество? Вам нужно знать эти нюансы

1:08
Авто

Многие водители хранят запас бензина в канистре "на всякий случай", но мало кто задумывается, как долго он сохраняет свои свойства. Оказывается, бензин можно хранить до года, но со временем его качество ухудшается.

канистра
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
канистра

Что происходит с бензином при длительном хранении

По словам эксперта журнала "За рулем" Михаила Колодочкина, топливо со временем теряет летучие компоненты и эфиры, что влияет на его свойства. Это происходит из-за контакта с воздухом и образования конденсата.

Дизельное топливо в таких условиях хранится ещё меньше — не более шести месяцев.

Можно ли использовать старый бензин

Да, но его характеристики изменятся:

  • Динамика автомобиля может ухудшиться
  • Вырастет уровень вредных выбросов

Однако, если смешать старый бензин с новым, серьёзных проблем не возникнет.

Стоит ли сливать топливо, если оно залежалось

Нет, необходимости в этом нет. Даже после года хранения бензин остаётся пригодным к использованию, просто его свойства уже не будут такими, как у свежего топлива.

Уточнения

Кани́стра — любая ёмкость из стали, пластмассы и других материалов, имеющая ручки для переноски человеком и герметически закрывающуюся узкую горловину, предназначенная для хранения и транспортировки жидкостей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Последние материалы
Через сколько месяцев бензин в канистре теряет качество? Вам нужно знать эти нюансы
Мобильные приложения будущего: какими они будут и почему это важно для пользователей
Кричите на кошку? Это вызовет неожиданные последствия
Закрыл доступ. Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена и Джейка Салливана
Предложения, которые могут изменить всё: что ждёт Рыб, Водолея, Овна и Близнецов
Почему РФ не будет выплачивать взнос в ЕЭК ООН? Всё, что нужно знать об этой организации
Вкусный салат за 15 минут с пекинской капустой: украшение любого праздника
Хотите макияж, который не смажется? Вот главные секреты стойкости
Тайны собачьих сновидений: почему они ворочаются и поскуливают
8 случаев, когда поход в баню может навредить вашему здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.