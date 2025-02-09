Через сколько месяцев бензин в канистре теряет качество? Вам нужно знать эти нюансы

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Многие водители хранят запас бензина в канистре "на всякий случай", но мало кто задумывается, как долго он сохраняет свои свойства. Оказывается, бензин можно хранить до года, но со временем его качество ухудшается.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ канистра

Что происходит с бензином при длительном хранении

По словам эксперта журнала "За рулем" Михаила Колодочкина, топливо со временем теряет летучие компоненты и эфиры, что влияет на его свойства. Это происходит из-за контакта с воздухом и образования конденсата.

Дизельное топливо в таких условиях хранится ещё меньше — не более шести месяцев.

Можно ли использовать старый бензин

Да, но его характеристики изменятся:

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Вырастет уровень вредных выбросов

Однако, если смешать старый бензин с новым, серьёзных проблем не возникнет.

Стоит ли сливать топливо, если оно залежалось

Нет, необходимости в этом нет. Даже после года хранения бензин остаётся пригодным к использованию, просто его свойства уже не будут такими, как у свежего топлива.

Уточнения

Кани́стра — любая ёмкость из стали, пластмассы и других материалов, имеющая ручки для переноски человеком и герметически закрывающуюся узкую горловину, предназначенная для хранения и транспортировки жидкостей.



