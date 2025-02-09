Едем на красный, разгоняемся до 133 км/ч — какие нарушения встречаются чаще

В 2024 году камеры Центра организации дорожного движения Москвы зафиксировали 22,7 миллиона случаев превышения скорости. Это нарушение стало абсолютным лидером среди всех зафиксированных нарушений. Но что ещё чаще всего нарушают водители?
Самым распространённым нарушением оказалось превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч. Такие случаи составили 52% от всех зафиксированных нарушений.
Особую тревогу вызывает тот факт, что 58 тысяч раз водители разгонялись на 60 км/ч и более сверх допустимого. Для наглядности: удар при скорости 133 км/ч сопоставим с падением с 16-го этажа - последствия могут быть смертельными.
На втором месте в антирейтинге нарушений оказалось несоблюдение требований дорожной разметки - таких случаев в 2024 году было 7,4 миллиона, что составляет 17% от общего числа.
Третья по частоте ошибка водителей — использование телефона за рулём, езда без ремня безопасности или без шлема на мотоцикле. Этот вид нарушений зафиксировали 4,5 миллиона раз, что составляет 10% от общего числа.
Департамент транспорта Москвы напоминает: нарушения правил дорожного движения могут иметь фатальные последствия. Водители, разгоняющиеся сверх допустимого, не только подвергают опасности себя, но и создают угрозу для всех участников дорожного движения.
Безопасность на дорогах зависит от каждого водителя. Соблюдайте ПДД, чтобы не оказаться в печальной статистике нарушений.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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