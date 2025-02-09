Lexus с рекордным пробегом в 1,6 млн км — почему он до сих пор на ходу

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Автомобили Lexus славятся надежностью, но какие модели премиального бренда оказались самыми беспроблемными? Эксперты составили рейтинг, в который вошли машины, способные проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Фото: flickr.com by DeusXFlorida, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Машина Lexus

Лидер списка — легендарный Lexus GS (1993)

Первое место занял седан Lexus GS 1993 года выпуска. Оснащенный 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью до 220 л. с., этот автомобиль стал воплощением передовых инженерных решений своего времени. Надежность этой модели проверена годами эксплуатации, что делает ее лучшей среди всех Lexus.

Lexus LS 400 (1991) — миллион миль без проблем

Второе место досталось представительскому седану LS 400, который дебютировал в 1991 году. Его 4,0-литровый двигатель мощностью 250 л. с. доказал свою долговечность, а один из владельцев LS 400 зафиксировал рекордный пробег в 1,6 миллиона километров, что делает эту модель культовой.

Lexus ES (2007) — проверенная надежность бизнес-класса

Третье место в рейтинге занял Lexus ES 2007 года — премиальный аналог Toyota Camry. Под капотом этого седана 3,5-литровый V6 мощностью 272 л. с. Высокие оценки J. D. Power подтверждают его надежность: при регулярном обслуживании автомобиль без проблем преодолевает сотни тысяч километров.

Другие надежные модели Lexus

С четвертого по девятое место в рейтинге расположились:

Lexus RX (2013)

Lexus GS (2015)

Lexus RX (2010)

Lexus LS (2010)

Lexus ES (2012)

Lexus SC (2008)

Все эти автомобили получили признание за долговечность и минимальные проблемы при эксплуатации.

Если вы ищете Lexus, который прослужит долгие годы, стоит обратить внимание на эти модели — проверенные временем и экспертами.

Уточнения

Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor. Автомобили бренда продаются более чем в 90 странах мира, в том числе и в России с 2002 года. На момент 25 января 2021 года у компании более 50 дилеров на территории страны.



