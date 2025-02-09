Lexus с рекордным пробегом в 1,6 млн км — почему он до сих пор на ходу

Автомобили Lexus славятся надежностью, но какие модели премиального бренда оказались самыми беспроблемными? Эксперты составили рейтинг, в который вошли машины, способные проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.
Первое место занял седан Lexus GS 1993 года выпуска. Оснащенный 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью до 220 л. с., этот автомобиль стал воплощением передовых инженерных решений своего времени. Надежность этой модели проверена годами эксплуатации, что делает ее лучшей среди всех Lexus.
Второе место досталось представительскому седану LS 400, который дебютировал в 1991 году. Его 4,0-литровый двигатель мощностью 250 л. с. доказал свою долговечность, а один из владельцев LS 400 зафиксировал рекордный пробег в 1,6 миллиона километров, что делает эту модель культовой.
Третье место в рейтинге занял Lexus ES 2007 года — премиальный аналог Toyota Camry. Под капотом этого седана 3,5-литровый V6 мощностью 272 л. с. Высокие оценки J. D. Power подтверждают его надежность: при регулярном обслуживании автомобиль без проблем преодолевает сотни тысяч километров.
С четвертого по девятое место в рейтинге расположились:
Все эти автомобили получили признание за долговечность и минимальные проблемы при эксплуатации.
Если вы ищете Lexus, который прослужит долгие годы, стоит обратить внимание на эти модели — проверенные временем и экспертами.
Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor. Автомобили бренда продаются более чем в 90 странах мира, в том числе и в России с 2002 года. На момент 25 января 2021 года у компании более 50 дилеров на территории страны.
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