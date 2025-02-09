Если под машиной лужа, не паникуйте: как понять, что именно течёт

Автомобильные жидкости жизненно важны для работы машины, но при этом они токсичны и могут быть опасны при контакте с кожей или попадании в организм. Однако утечку не всегда можно сразу распознать. Запах — один из ключевых способов определить, что именно вытекает из автомобиля.
Антифриз пахнет сладковато, напоминая карамель. Этот запах может привлечь животных и детей, но жидкость крайне токсична. Даже небольшое её количество способно вызвать серьёзное отравление.
Свежая моторная жидкость пахнет нефтью, но со временем её запах становится более резким и горелым. Тёмные пятна с таким запахом под автомобилем могут сигнализировать о проблемах с прокладками или износе двигателя.
Тормозная жидкость имеет сладковатый, но химический запах. Она содержит гликоли, которые при попадании в организм могут привести к серьёзным поражениям внутренних органов. Если жидкость вытекает, а в машине появляются проблемы с тормозами, следует немедленно проверить систему.
Жидкость для стеклоомывателя пахнет спиртом, так как в её составе есть метанол или изопропиловый спирт. Метанол особенно опасен — он может вызывать отравление и даже потерю зрения.
Эта жидкость отличается густой консистенцией и характерным маслянистым запахом с химическими нотками. Утечка может сигнализировать о неисправностях коробки передач.
Имеет специфический химический аромат с лёгкими сладковатыми нотами. Если она подтекает, могут возникнуть проблемы с управлением автомобилем.
Эти жидкости обладают характерным запахом нефти. Вдыхание паров в больших количествах может вызвать головокружение и тошноту.
Запах помогает быстро определить источник проблемы, но пробовать жидкость на вкус категорически запрещено — многие техжидкости крайне токсичны. Если химикаты попали на кожу или внутрь организма, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.
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