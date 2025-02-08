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Цены на летнюю резину вырастут — когда выгоднее всего её покупать

1:59
Авто

Летние шины поступают в продажу уже в феврале, но стоит ли спешить с их покупкой? В этом году цены на резину вырастут на 10-15%, поэтому важно выбрать удачный момент для приобретения, чтобы не переплачивать.

резина
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
резина

Когда лучше покупать летние шины

По словам Николая Погуляева, собственника и руководителя автосервиса Fit Service, самое удачное время для покупки — начало сезона. Именно тогда выбор самый широкий, а производители и магазины предлагают выгодные акции, такие как бесплатный шиномонтаж или кэшбек на следующую покупку. Однако откладывать покупку до последнего не стоит — в разгар сезона цены могут подняться, а популярные модели быстро разойтись.

На что обращать внимание при выборе

Летние дороги — это не только сухой асфальт, но и дожди, лужи, высокая влажность. Чтобы избежать аквапланирования, эксперты советуют выбирать шины с хорошей дренажной системой. Идеальный вариант — модели с четырьмя продольными канавками, которые эффективно отводят воду.

Если хочется сэкономить, лучше обратить внимание на шины среднего сегмента. Они часто ничем не уступают премиальным, но стоят дешевле.

Китайские бренды: стоит ли покупать

На рынке появилось много шин китайского производства, и автовладельцы постепенно привыкают к ним. Однако эксперты рекомендуют выбирать модели из среднего или премиального сегмента, так как дешёвая резина может не соответствовать требованиям безопасности. Также стоит обращать внимание на репутацию бренда: малоизвестные марки могут исчезнуть с рынка уже к следующему сезону, оставив владельцев без гарантий и отзывов.

Выбирайте шины осознанно, следите за акциями и не тяните с покупкой слишком долго — и тогда сезонная смена резины пройдёт без лишних затрат.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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