Водители электромобилей не знают об этих хитростях — запас хода будет больше

Зимой владельцы электрокаров сталкиваются с неприятной проблемой — запас хода сокращается на 30-40%, что приводит к увеличению расходов на зарядку. Причина проста: аккумулятору требуется больше энергии для обогрева салона, подогрева самой батареи и работы в холодных условиях. Однако есть несколько способов минимизировать потери и продлить пробег электромобиля.
В холодное время года электромобили потребляют больше энергии, чем заявлено производителем. Это связано с тем, что батарее требуется подогрев для поддержания оптимальной температуры, а климат-контроль тратит значительную часть заряда на обогрев салона. Поэтому зимой реальный запас хода может оказаться значительно ниже паспортных значений.
Существует несколько простых, но эффективных рекомендаций, которые помогут снизить энергозатраты и увеличить запас хода.
Используйте преднагрев аккумулятора
Если ваш электромобиль поддерживает эту функцию, активируйте её перед поездкой. Особенно полезно делать это, пока автомобиль подключен к зарядной станции.
Выбирайте плавный стиль вождения
Резкие ускорения и торможения увеличивают потребление энергии. Чем плавнее разгон и торможение, тем меньше тратится заряда.
Включайте рекуперацию энергии
Эта функция позволяет частично возвращать заряд батарее за счёт преобразования кинетической энергии в электрическую.
Используйте энергию отопления рационально
Отопление салона потребляет большой объём энергии. Чтобы снизить нагрузку на батарею, предпочтительнее использовать подогрев сидений и руля.
Выбирайте подходящие шины
Зимние шины с хорошим сцеплением снижают сопротивление качению, что помогает уменьшить расход энергии.
Планируйте маршрут с учётом зарядных станций
С учётом того, что запас хода зимой уменьшается, стоит заранее продумать маршрут и проверить, где находятся зарядные станции.
Эти простые советы помогут продлить пробег электромобиля даже в самые морозные дни. Главное — учитывать погодные условия и адаптировать стиль вождения под зимние реалии.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.