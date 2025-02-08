Водители электромобилей не знают об этих хитростях — запас хода будет больше

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Зимой владельцы электрокаров сталкиваются с неприятной проблемой — запас хода сокращается на 30-40%, что приводит к увеличению расходов на зарядку. Причина проста: аккумулятору требуется больше энергии для обогрева салона, подогрева самой батареи и работы в холодных условиях. Однако есть несколько способов минимизировать потери и продлить пробег электромобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License EnBW-зарядная станция в Штутгарте с электрическим двигателем Car2Go третьего поколения.

Почему зимой электрокары теряют заряд быстрее

В холодное время года электромобили потребляют больше энергии, чем заявлено производителем. Это связано с тем, что батарее требуется подогрев для поддержания оптимальной температуры, а климат-контроль тратит значительную часть заряда на обогрев салона. Поэтому зимой реальный запас хода может оказаться значительно ниже паспортных значений.

Как продлить пробег электрокара зимой

Существует несколько простых, но эффективных рекомендаций, которые помогут снизить энергозатраты и увеличить запас хода.

Используйте преднагрев аккумулятора

Если ваш электромобиль поддерживает эту функцию, активируйте её перед поездкой. Особенно полезно делать это, пока автомобиль подключен к зарядной станции. Выбирайте плавный стиль вождения

Резкие ускорения и торможения увеличивают потребление энергии. Чем плавнее разгон и торможение, тем меньше тратится заряда. Включайте рекуперацию энергии

Эта функция позволяет частично возвращать заряд батарее за счёт преобразования кинетической энергии в электрическую. Используйте энергию отопления рационально

Отопление салона потребляет большой объём энергии. Чтобы снизить нагрузку на батарею, предпочтительнее использовать подогрев сидений и руля. Выбирайте подходящие шины

Зимние шины с хорошим сцеплением снижают сопротивление качению, что помогает уменьшить расход энергии. Планируйте маршрут с учётом зарядных станций

С учётом того, что запас хода зимой уменьшается, стоит заранее продумать маршрут и проверить, где находятся зарядные станции.

Эти простые советы помогут продлить пробег электромобиля даже в самые морозные дни. Главное — учитывать погодные условия и адаптировать стиль вождения под зимние реалии.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

