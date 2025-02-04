Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киевская ложь — жители приграничных сел протестуют против Зеленского
Каких исполнителей не хватает на российской эстраде: мнение Иосифа Пригожина
Выявляем ошибки застройщика: проверяем качество сантехники в новостройке
Автомат удобнее, но почему опытные водители всё равно выбирают механику
Польша потребовала зеркального ответа ЕС на пошлины США
Этот рецепт – настоящая витаминная бомба! Попробуйте пасту Амосова
Вьетнам набирает популярность среди российских туристов
Связь будущего: почему гравитационные волны могут стать ключом к межзвездным коммуникациям
Боня рассказала, при каком условии вышла бы в свет в наряде как у Бьянки Цензори

Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске

2:00
Авто

Зарядка автомобильного аккумулятора без снятия клемм — возможно ли это? Многие автовладельцы задаются этим вопросом, опасаясь повредить электронику автомобиля. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Стандартный метод зарядки

Обычно для зарядки аккумулятора его снимают с автомобиля, очищают, при необходимости доливают дистиллированную воду и подключают к зарядному устройству. Этот подход особенно актуален в зимний период, когда нагрузка на батарею возрастает.

Зарядка без снятия клемм

Однако многие водители предпочитают заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля. Современные зарядные устройства часто оснащены защитой от перенапряжения и короткого замыкания, что позволяет безопасно проводить такую зарядку. Важно использовать качественное зарядное устройство с выходным напряжением не выше 14,4 В и избегать импульсных режимов.

Преимущества и риски

Преимущества:

  • Экономия времени и усилий.
  • Сохранение настроек бортовой электроники.

Риски:

  • Возможность повреждения электроники при использовании некачественного зарядного устройства.
  • Риск короткого замыкания при неправильном подключении.

Рекомендации по безопасной зарядке

  • Используйте только качественные зарядные устройства с защитой от перенапряжения.
  • Подключайте зарядное устройство к аккумулятору при выключенном зажигании и отключенных потребителях энергии.
  • Соблюдайте полярность при подключении: сначала подключайте положительный провод, затем отрицательный.
  • После завершения зарядки сначала отключайте отрицательный провод, затем положительный.

Если вы не уверены в своих действиях или используете старое зарядное устройство, рекомендуется снять клеммы с аккумулятора перед зарядкой. Это поможет избежать возможных проблем с электроникой автомобиля.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Недвижимость
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
Забыли скалку? Не беда! Чем её можно заменить на кухне
Прогресс застопорился? Следуй этим принципам и вырвись из тренировочного плато
Атмосфера самоочищается быстрее: открытие, которое меняет взгляд на климат
Жители греческого острова Санторини спешно покидают его из-за землетрясений
Нужно ли укрывать розы после посадки? Важные нюансы ухода
Цены на золото побили новый рекорд
Кружево и грубые ткани: секрет современного образа
Зинаида Неярохина покидает пост главы города Ростов-на-Дону
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители
Как кошки на самом деле видят мир: правда об их поведении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.