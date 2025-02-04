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Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных

2:05
Авто

Представьте себе: автомобиль, который когда-то был любимцем бразильцев, возвращается на дороги с впечатляющей экономичностью — 21 км на литр. Chevrolet решила обновить свою линейку в Китае, сняв с производства Onix и представив новую генерацию Monza. Этот шаг обусловлен тем, что продажи Onix не оправдали ожиданий, несмотря на значительные скидки.

Chevrolet Monza
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet Monza

Особенности нового Chevrolet Monza

Габариты: длина 4,66 метра, колесная база 2,64 метра.

Интерьер: две 10,25-дюймовые панели, беспроводная зарядка для смартфонов, электронный стояночный тормоз, подогрев передних сидений.

Двигатели:

  • Базовая версия: 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 109 л. с.
  • Продвинутая версия: 1,3-литровый турбированный двигатель с мягкой гибридной технологией, развивающий 163 л. с.

Обе версии обещают высокую топливную эффективность в различных условиях эксплуатации.

Почему Monza заменяет Onix

Chevrolet выбрала Monza в качестве замены Onix, стремясь улучшить свои позиции на рынке после неудачных продаж последнего. Monza сочетает в себе современный дизайн и технологии, привлекающие современных потребителей, а также обеспечивает улучшенные ходовые качества.

География продаж Monza

Хотя Monza ориентирована на китайский рынок, она также представлена в других странах. Например, в Мексике модель продается под названием Cavalier, что подчеркивает ее адаптивность к различным рынкам.

С этой стратегией Chevrolet надеется обновить свой имидж и завоевать большую долю на китайском рынке, где инновации и современный дизайн являются ключевыми факторами для привлечения требовательных потребителей.

Уточнения

Chevrolet (МФА ʃɛvrəˈleɪ) (в США также неофициально Chevy), — американская автомобилестроительная корпорация, которая является самостоятельным подразделением корпорации General Motors.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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