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Машина за три зарплаты: дешевле подержанной иномарки, но с одним уникальным преимуществом

Авто

Представьте себе автомобиль, который можно приобрести всего за три средние зарплаты. Звучит невероятно, но Bajaj Qute, один из самых доступных четырёхместных автомобилей в мире, теперь доступен и в Чехии по цене 128 800 крон.

Bajaj Qute
Фото: commons.wikimedia.org by Srikanth Ramakrishnan/BESTpedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Bajaj Qute

Компактные размеры и экономичность

С длиной 2,75 метра и шириной 1,3 метра, Bajaj Qute идеально подходит для замены мопеда или мотоцикла. Он защищает от дождя и ветра, вмещает четырёх человек и способен выполнять множество задач. Оснащённый 216-кубовым двигателем мощностью 11 л. с. при работе на бензине, автомобиль достигает скорости до 70 км/ч. Кроме того, Qute может работать на сжатом природном газе (CNG), при этом мощность снижается до 8 кВт.

Уникальная трансмиссия

Интересной особенностью является пятиступенчатая секвентальная коробка передач, позаимствованная из мотоциклетных технологий. Это редкость для автомобиля в таком ценовом сегменте и добавляет уникальности Bajaj Qute.

При средней зарплате в Чехии около 45 412 крон, приобретение нового автомобиля за три месячных оклада становится реальностью. Bajaj Qute предлагает экономичность с расходом топлива около 3 литров на 100 км, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет альтернативу мотоциклу или мопеду.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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