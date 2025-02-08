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Трос может убить: как правильно вытаскивать машину, чтобы не рисковать

1:32
Авто

Когда автомобиль застрял в грязи, а лопаты и доски не помогают, на помощь приходят лебёдка и трос. Но мало кто знает, что вытаскивать машину без специальных мер безопасности крайне опасно. Опытные водители используют тросогаситель — простое приспособление, которое может спасти не только автомобиль, но и жизнь.

Авария на зимней дороге
Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Авария на зимней дороге

Зачем нужен тросогаситель

Трос, натянутый под нагрузкой, может разорваться в любой момент. В этом случае его конец превращается в опасный снаряд, который способен:

  • Повредить кузов автомобиля
  • Пробить стекло и попасть в салон
  • Серьёзно травмировать человека

Чтобы избежать этого, водители навешивают на трос утяжелители — куртки, жилеты, пледы или специальные тросогасители. Они поглощают энергию обрыва и предотвращают разлёт металлического троса.

Как правильно использовать тросогаситель

  • Разместите утяжелитель в центре троса — он поглотит кинетическую энергию при обрыве
  • Используйте два гасителя — по одному на каждый конец троса для максимальной безопасности
  • Не стойте в зоне действия троса — даже если на нём закреплены утяжелители

Что лучше: подручные средства или профессиональный тросогаситель

Настоящий тросогаситель изготовлен из прочного материала, оснащён карманами для утяжелителей и светоотражающими элементами для лучшей видимости. Он надёжнее и безопаснее, чем куртки или пледы, а стоит совсем недорого.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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