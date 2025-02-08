Трос может убить: как правильно вытаскивать машину, чтобы не рисковать

Когда автомобиль застрял в грязи, а лопаты и доски не помогают, на помощь приходят лебёдка и трос. Но мало кто знает, что вытаскивать машину без специальных мер безопасности крайне опасно. Опытные водители используют тросогаситель — простое приспособление, которое может спасти не только автомобиль, но и жизнь.
Трос, натянутый под нагрузкой, может разорваться в любой момент. В этом случае его конец превращается в опасный снаряд, который способен:
Чтобы избежать этого, водители навешивают на трос утяжелители — куртки, жилеты, пледы или специальные тросогасители. Они поглощают энергию обрыва и предотвращают разлёт металлического троса.
Настоящий тросогаситель изготовлен из прочного материала, оснащён карманами для утяжелителей и светоотражающими элементами для лучшей видимости. Он надёжнее и безопаснее, чем куртки или пледы, а стоит совсем недорого.
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