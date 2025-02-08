Новый Skoda Kodiaq в России — но это не второе поколение: в чём же подвох

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На российском рынке появились Skoda Kodiaq 2025 года, но это не новое поколение, а рестайлинговая версия первого. Машины завозят из Казахстана, а цены на них существенно отличаются в зависимости от региона и комплектации.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Skoda Karoq

Где и за сколько можно купить новый Skoda Kodiaq

Казань — 4 990 000 рублей

Комплектация включает усилитель рулевого управления, климат-контроль, электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, электропривод зеркал. Полный список опций не уточняется.

— 4 990 000 рублей Комплектация включает усилитель рулевого управления, климат-контроль, электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, электропривод зеркал. Полный список опций не уточняется. Магнитогорск — 4 999 000 рублей

Автомобиль ввезён из Казахстана, утильсбор оплачивать не требуется. Есть чёрный кожаный салон, камеры 360 градусов, зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, зеркал и стекол), полный электропакет, бесключевой доступ и система запуска двигателя.

— 4 999 000 рублей Автомобиль ввезён из Казахстана, утильсбор оплачивать не требуется. Есть чёрный кожаный салон, камеры 360 градусов, зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, зеркал и стекол), полный электропакет, бесключевой доступ и система запуска двигателя. Томск — 5 700 000 рублей

Версия Sportline, подробности комплектации не раскрыты. Оснащается 2,0-литровым двигателем TSI.

Что известно о моделях

Все автомобили комплектуются 2,0-литровым мотором, но разница в оснащении может быть существенной. Полные характеристики предлагаемых версий лучше уточнять у продавцов.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



