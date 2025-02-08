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Полировка, фильтры, масло: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать

1:59
Авто

Обслуживание автомобиля может обходиться в значительные суммы, но есть работы, которые можно выполнить самостоятельно и тем самым сэкономить. Однако некоторые процедуры требуют профессионального подхода, иначе можно нанести вред автомобилю и потратить ещё больше на ремонт.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Что можно сделать самому

Замена расходников

  • Масло в двигателе
  • Воздушный и салонный фильтр
  • Свечи зажигания

Эти работы не требуют специализированного инструмента и могут быть выполнены по инструкции производителя.

1. Химчистка салона
С правильными чистящими средствами можно легко очистить ткань, кожу или экокожу без обращения в сервис.

2. Замена лампочек
Если доступ к фаре удобный, то замена перегоревших ламп не составит труда.

3. Мойка и базовый уход за кузовом
Очищение автомобиля, нанесение защитных покрытий и обработка пластика вполне доступны для самостоятельного выполнения.

4. Замена тормозных колодок
Под силу опытным владельцам, но требует точности и знаний техники безопасности.

На чём экономить не стоит

1. Полировка кузова
Ошибки в работе с полиролями могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

2. Работы с трансмиссией, подвеской и двигателем
Эти системы требуют профессионального подхода. Ошибки могут привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

3. Замена тормозной жидкости
Неправильная замена жидкости может снизить эффективность торможения и создать угрозу безопасности.

Некоторые процедуры действительно можно выполнить самостоятельно, если заранее изучить инструкцию и использовать качественные расходники. Однако важные технические работы лучше доверить профессионалам, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к дополнительным затратам.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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