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Новые правила техосмотра: кому грозит штраф до 5000 рублей

1:46
Авто

С 1 февраля 2025 года владельцы автомобилей старше 10 лет столкнулись с новыми штрафами за несоответствие техосмотру, а стоимость процедуры выросла на 7,5%. Однако под удар могут попасть не только старые автомобили, но и современные машины младше трёх лет. В чём причина? Разбираемся, что изменилось и к чему стоит готовиться водителям.

Техосмотр автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техосмотр автомобиля

Какие штрафы грозят водителям

По данным Национального автомобильного союза, теперь за несоответствие новым требованиям автомобилистам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей. Пока механизм контроля остаётся неясным, но существует вероятность, что нарушения будут фиксироваться в государственно аккредитованных пунктах техосмотра, а штрафы назначаться автоматически.

Техосмотр подорожал — сколько теперь платить

Стоимость технического осмотра выросла на 7,5%. Точная цена зависит от региона и категории транспортного средства, но теперь автовладельцам придётся тратить больше денег, чтобы их машина прошла проверку.

Почему могут изъять автомобиль

Одним из самых тревожных нововведений является возможность изъятия автомобиля после техосмотра. По словам экспертов, под угрозой могут оказаться даже современные автомобили, если они работают на некачественном топливе.

Дело в том, что использование низкокачественного бензина или дизеля может привести к сбоям в работе топливной системы и снижению экологического класса автомобиля. Это делает машину потенциально опасной с точки зрения выбросов, что и может послужить основанием для отказа в прохождении техосмотра.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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