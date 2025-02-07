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Платить больше, но медленнее: что теперь со штрафами ГАИ

1:36
Авто

В 2025 году в России вступили в силу новые правила дорожного движения, которые затронут каждого водителя. Изменения коснулись штрафов, регистрации автомобилей и даже ремней безопасности. Что важно знать, чтобы не попасть на крупные расходы?

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Штрафы стали выше, а скидки — меньше

Одним из ключевых нововведений стало увеличение штрафов за нарушения ПДД сразу на 50%. Причём если раньше водители могли оплатить штраф со скидкой 50%, то теперь максимальная скидка составит всего 25%. Однако срок льготной оплаты увеличился с 20 до 30 дней.

Регистрация без ОСАГО и снятие с учёта онлайн

Теперь автомобиль можно зарегистрировать без полиса ОСАГО, что значительно упрощает процесс оформления. Кроме того, после продажи машины снять её с учёта можно онлайн через портал "Госуслуги", без посещения ГИБДД.

Водительские права в электронном формате

С 2025 года автомобилисты могут предъявлять водительские права в цифровом формате через сервис "Госуслуги Авто". Это позволит забыть о бумажном варианте, но важно следить, чтобы электронные документы были доступны на смартфоне.

Новый стандарт для ремней безопасности

Теперь ремни безопасности должны быть полностью исправны. Если на них есть надрезы, они плохо вытягиваются или не фиксируются, автомобиль не пройдёт техосмотр, а водителю может грозить штраф.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии, либо внезапной остановки. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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