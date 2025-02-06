Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох

Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут столкнуться с опасной ситуацией — двигатель заглох прямо в движении. В отличие от механики, где такие сбои не вызывают серьёзных проблем, у машин с АКПП неправильные действия водителя могут привести к поломке коробки передач.
Чаще всего причина связана с проблемами в топливной системе или загрязнением клапана EGR.
Основные факторы:
На механике при остановке двигателя колёса продолжают вращать коленвал, снижая риск повреждений. Но в АКПП при потере тяги коробка может перейти в режим "нейтрали", а резкие ошибки водителя способны вызвать серьёзную поломку.
В панике водители часто перепутывают режимы коробки передач. Самая опасная ошибка — переключение селектора в "паркинг" во время движения.
Последствия:
Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
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