Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох

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Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут столкнуться с опасной ситуацией — двигатель заглох прямо в движении. В отличие от механики, где такие сбои не вызывают серьёзных проблем, у машин с АКПП неправильные действия водителя могут привести к поломке коробки передач.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Почему двигатель глохнет на ходу

Чаще всего причина связана с проблемами в топливной системе или загрязнением клапана EGR.

Основные факторы:

Засорённый топливный фильтр или форсунки — недостаточная подача топлива приводит к остановке мотора.

— недостаточная подача топлива приводит к остановке мотора. Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) — из-за копоти может работать со сбоями и глушить двигатель.

Почему глушение на ходу опасно для АКПП

На механике при остановке двигателя колёса продолжают вращать коленвал, снижая риск повреждений. Но в АКПП при потере тяги коробка может перейти в режим "нейтрали", а резкие ошибки водителя способны вызвать серьёзную поломку.

Главная ошибка, которая убьёт "автомат"

В панике водители часто перепутывают режимы коробки передач. Самая опасная ошибка — переключение селектора в "паркинг" во время движения.

Последствия:

Резкий механический удар внутри АКПП.

Повреждение стопорного механизма.

Возможность полной поломки коробки и дорогостоящего ремонта.

Как правильно действовать, если двигатель заглох

Сохраняйте спокойствие — не делайте резких манёвров. Плавно направьте машину к обочине — избегайте резких торможений. Полностью остановитесь — только после этого переведите селектор в "паркинг". Перезапустите двигатель и аккуратно возобновите движение.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

