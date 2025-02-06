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Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох

1:49
Авто

Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут столкнуться с опасной ситуацией — двигатель заглох прямо в движении. В отличие от механики, где такие сбои не вызывают серьёзных проблем, у машин с АКПП неправильные действия водителя могут привести к поломке коробки передач.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Почему двигатель глохнет на ходу

Чаще всего причина связана с проблемами в топливной системе или загрязнением клапана EGR.

Основные факторы:

  • Засорённый топливный фильтр или форсунки — недостаточная подача топлива приводит к остановке мотора.
  • Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) — из-за копоти может работать со сбоями и глушить двигатель.

Почему глушение на ходу опасно для АКПП

На механике при остановке двигателя колёса продолжают вращать коленвал, снижая риск повреждений. Но в АКПП при потере тяги коробка может перейти в режим "нейтрали", а резкие ошибки водителя способны вызвать серьёзную поломку.

Главная ошибка, которая убьёт "автомат"

В панике водители часто перепутывают режимы коробки передач. Самая опасная ошибка — переключение селектора в "паркинг" во время движения.

Последствия:

  • Резкий механический удар внутри АКПП.
  • Повреждение стопорного механизма.
  • Возможность полной поломки коробки и дорогостоящего ремонта.

Как правильно действовать, если двигатель заглох

  1. Сохраняйте спокойствие — не делайте резких манёвров.
  2. Плавно направьте машину к обочине — избегайте резких торможений.
  3. Полностью остановитесь — только после этого переведите селектор в "паркинг".
  4. Перезапустите двигатель и аккуратно возобновите движение.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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