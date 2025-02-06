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Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами

1:51
Авто

В советские времена было нормой оставлять машину в гараже на всю зиму — без зимней резины и надёжного пуска в мороз многие просто не рисковали выезжать. Сегодня техника шагнула далеко вперёд, но вопрос длительного простоя автомобиля остаётся актуальным. Нужно ли время от времени заводить двигатель, чтобы избежать проблем с аккумулятором и мотором?

торпеда автомобиля
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
торпеда автомобиля

Чем опасен простой автомобиля

Главная угроза — разряд аккумулятора. Даже если машина не используется, АКБ постепенно теряет заряд. В современных авто с большим количеством электроники разряд происходит быстрее, так как системы продолжают потреблять энергию.

Вторая проблема — образование нагара в двигателе. При кратковременном запуске на холостых оборотах мотор не прогревается до рабочих температур, что может привести к скоплению отложений и ухудшению работы силового агрегата.

Как избежать проблем с аккумулятором

  • На старых автомобилях (Москвичи, Жигули) водители отключали АКБ от бортовой сети, чтобы минимизировать разряд. Некоторые забирали батарею домой и подзаряжали её в тёплых условиях.
  • В современных авто отключение АКБ может привести к сбросу настроек бортового компьютера, часов, радиоприёмника. А в некоторых моделях — к блокировке контроллера двигателя, что без дилерской поддержки устранить сложно.

Какой выход

  1. Использование подзарядников - устройства, которые поддерживают заряд аккумулятора без необходимости заводить мотор.
  2. Периодический запуск двигателя - 10-15 минут работы на холостых оборотах позволяют генератору восстановить заряд АКБ. Делать это лучше в периоды потепления, чтобы батарея активнее принимала заряд.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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