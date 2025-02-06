Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами

В советские времена было нормой оставлять машину в гараже на всю зиму — без зимней резины и надёжного пуска в мороз многие просто не рисковали выезжать. Сегодня техника шагнула далеко вперёд, но вопрос длительного простоя автомобиля остаётся актуальным. Нужно ли время от времени заводить двигатель, чтобы избежать проблем с аккумулятором и мотором?
Главная угроза — разряд аккумулятора. Даже если машина не используется, АКБ постепенно теряет заряд. В современных авто с большим количеством электроники разряд происходит быстрее, так как системы продолжают потреблять энергию.
Вторая проблема — образование нагара в двигателе. При кратковременном запуске на холостых оборотах мотор не прогревается до рабочих температур, что может привести к скоплению отложений и ухудшению работы силового агрегата.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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