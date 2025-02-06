За утренний прогрев авто теперь можно попасть на штраф — рассказываем, как избежать

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы автомобилей, которые прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома более пяти минут, могут получить штраф от 1500 до 3000 рублей. Причина — нарушение статьи 12.28 КоАП РФ, предупреждает адвокат Елена Кудерко. Особенно строго к таким случаям относятся в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в северных регионах, таких как Норильск и Якутск, проверки проводятся реже.

Фото: Freepik by diana.grytsku Салон автомобиля

Как избежать штрафа

Юристы рекомендуют соблюдать несколько правил:

Не оставлять машину на холостом ходу более пяти минут . Если необходимо прогреть авто, делать это перед самым выездом.

. Если необходимо прогреть авто, делать это перед самым выездом. Парковать машину подальше от окон жилых домов , чтобы снизить риск жалоб от соседей.

, чтобы снизить риск жалоб от соседей. Использовать таймер автозапуска, чтобы двигатель работал не дольше допустимого времени.

Кто может сообщить о нарушении

Жалобу в полицию могут подать соседи или прохожие, заметившие долго работающий двигатель. Поэтому водителям стоит внимательно относиться к правилам эксплуатации авто в жилых зонах.