За утренний прогрев авто теперь можно попасть на штраф — рассказываем, как избежать

Владельцы автомобилей, которые прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома более пяти минут, могут получить штраф от 1500 до 3000 рублей. Причина — нарушение статьи 12.28 КоАП РФ, предупреждает адвокат Елена Кудерко. Особенно строго к таким случаям относятся в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в северных регионах, таких как Норильск и Якутск, проверки проводятся реже.
Юристы рекомендуют соблюдать несколько правил:
Жалобу в полицию могут подать соседи или прохожие, заметившие долго работающий двигатель. Поэтому водителям стоит внимательно относиться к правилам эксплуатации авто в жилых зонах.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.