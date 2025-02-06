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За утренний прогрев авто теперь можно попасть на штраф — рассказываем, как избежать

1:10
Авто

Владельцы автомобилей, которые прогревают двигатель во дворе многоквартирного дома более пяти минут, могут получить штраф от 1500 до 3000 рублей. Причина — нарушение статьи 12.28 КоАП РФ, предупреждает адвокат Елена Кудерко. Особенно строго к таким случаям относятся в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в северных регионах, таких как Норильск и Якутск, проверки проводятся реже.

Салон автомобиля
Фото: Freepik by diana.grytsku
Салон автомобиля

Как избежать штрафа

Юристы рекомендуют соблюдать несколько правил:

  • Не оставлять машину на холостом ходу более пяти минут. Если необходимо прогреть авто, делать это перед самым выездом.
  • Парковать машину подальше от окон жилых домов, чтобы снизить риск жалоб от соседей.
  • Использовать таймер автозапуска, чтобы двигатель работал не дольше допустимого времени.

Кто может сообщить о нарушении

Жалобу в полицию могут подать соседи или прохожие, заметившие долго работающий двигатель. Поэтому водителям стоит внимательно относиться к правилам эксплуатации авто в жилых зонах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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