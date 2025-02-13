Грозит штраф, но не всегда: когда непропуск спецмашины останется без наказания

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Многие водители опасаются, что непропуск автомобиля ДПС в пробке может привести к лишению прав. Формально закон действительно предусматривает такое наказание, но на практике доказать преднамеренное нарушение бывает непросто.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Что говорит закон

Согласно пункту 3.2 ПДД, водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту с включёнными синими маячками и звуковыми сигналами. При этом КоАП (статья 12.17) предусматривает наказание за игнорирование этого требования, вплоть до лишения прав на три месяца.

Однако в условиях городских пробок выполнить это требование бывает физически невозможно. Водитель должен исключить любое действие, которое заставит машину ДПС экстренно тормозить или менять полосу, но если рядом зажаты другие автомобили или бордюр блокирует выезд, создать коридор просто некуда.

Штраф или лишение прав: что грозит на самом деле

Лишение прав применяется только если у автомобиля ДПС включены и мигалки, и сирена. Если же активирован только маячок, наказание ограничивается предупреждением.

На практике же инспекторы редко оформляют подобные нарушения, так как:

В пробке сложно доказать, что водитель мог уступить, но не захотел .

. Полицейские обычно спешат на вызов и не тратят время на оформление спорных ситуаций .

. Водитель может зафиксировать невозможность манёвра на видеозапись, что может помочь при разборе дела в суде.

Как защититься, если вас обвиняют в нарушении

Если инспектор настаивает, что вы могли уступить, но не сделали этого, единственный надёжный способ защиты – видеозапись. Фиксируйте ситуацию, показывая, что:

Вы были зажаты другими машинами .

. Съехать на обочину или бордюр физически невозможно .

. Вы не создавали дополнительной помехи автомобилю ДПС.

Суды в таких случаях, как правило, встают на сторону водителя, если видно, что пропустить спецтранспорт он просто не мог.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

