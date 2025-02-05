Не трогайте кузов! Как неправильная полировка испортит вашу машину

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Многие автолюбители стараются сэкономить на обслуживании машины, выполняя часть работ самостоятельно. Однако далеко не все процедуры безопасны без опыта. Например, не стоит браться за полировку кузова, если у вас нет навыков работы с такими составами. Ошибки могут дорого обойтись, а исправлять последствия придётся за большие деньги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

Почему полировка кузова может навредить

Главный редактор издания Quto Максим Ракитин предупреждает, что неправильная полировка легко испортит лакокрасочное покрытие. Особенно опасно использовать уайт-спирит, растворители и другие агрессивные составы - они могут повредить лак, оставляя некрасивые пятна на кузове.

Если есть соответствующий инструмент, можно аккуратно очистить небольшие участки, но для глубокой и качественной полировки лучше обратиться в автосервис.

Какие работы можно делать самостоятельно

Есть несколько задач, с которыми справится любой автолюбитель и действительно сэкономит.

Чистка салона — современные средства позволяют без труда привести в порядок обивку, кожу и пластик. Главное — подобрать правильный состав под материал. Замена салонного и воздушного фильтра — простая процедура, если вы знаете, где он находится. Замена свечей зажигания — при наличии минимальных инструментов и знаний это не составит труда. Замена лампочек — многие автомобили позволяют менять лампы фар и габаритов без сложных манипуляций. Замена масла — допустимо, но только если речь идёт о моторном масле. С заменой трансмиссионного масла лучше обратиться в сервис, так как потребуется специальное оборудование. Замена тормозных колодок — если у вас есть инструменты и понимание процесса, можно сделать это самостоятельно.

Что точно стоит доверить профессионалам

Самостоятельное обслуживание двигателя, подвески и коробки передач без нужной квалификации может привести к серьёзным проблемам. Для таких работ нужны специализированные инструменты и опыт, иначе можно допустить ошибку, исправление которой обойдётся дороже ремонта в сервисе.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

