Шокирующий прогноз: цены на ремонт автомобилей взлетят — названы причины

В 2025 году владельцам автомобилей в России придётся потратить на 20-25% больше на ремонт и техобслуживание. Это связано сразу с несколькими факторами, которые делают удорожание практически неизбежным.
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Автомеханик осматривает машину
Почему автосервис станет дороже
Стоимость обслуживания складывается из двух ключевых компонентов — цены на услуги и запчасти.
Цены на услуги растут медленно, но стабильно. В 2025 году их повышение прогнозируется на фоне инфляции и нехватки квалифицированных кадров.
Стоимость запчастей традиционно зависит от валютного курса. Колебания курса могут резко повлиять на ценники в автосервисах.
Дополнительные факторы роста цен
Кадровый кризис. Недостаток квалифицированных мастеров заставляет сервисы повышать зарплаты, а это отражается на конечной стоимости работ.
Налоговая нагрузка. Изменения в налоговой системе увеличат затраты бизнеса, что приведёт к очередному росту цен.
Падение продаж автомобилей. Если прогнозы сбудутся, спрос на новые машины снизится, а это увеличит нагрузку на рынок ремонта.
Есть ли шанс на снижение цен
По словам специалистов, предпосылок для удешевления ремонта пока не наблюдается. Если инфляция останется высокой, а кадровый дефицит усугубится, автомобилистам придётся платить ещё больше.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.