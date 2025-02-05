Шокирующий прогноз: цены на ремонт автомобилей взлетят — названы причины

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2025 году владельцам автомобилей в России придётся потратить на 20-25% больше на ремонт и техобслуживание. Это связано сразу с несколькими факторами, которые делают удорожание практически неизбежным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Почему автосервис станет дороже

Стоимость обслуживания складывается из двух ключевых компонентов — цены на услуги и запчасти.

Цены на услуги растут медленно, но стабильно. В 2025 году их повышение прогнозируется на фоне инфляции и нехватки квалифицированных кадров.

растут медленно, но стабильно. В 2025 году их повышение прогнозируется на фоне инфляции и нехватки квалифицированных кадров. Стоимость запчастей традиционно зависит от валютного курса. Колебания курса могут резко повлиять на ценники в автосервисах.

Дополнительные факторы роста цен

Кадровый кризис. Недостаток квалифицированных мастеров заставляет сервисы повышать зарплаты, а это отражается на конечной стоимости работ. Налоговая нагрузка. Изменения в налоговой системе увеличат затраты бизнеса, что приведёт к очередному росту цен. Падение продаж автомобилей. Если прогнозы сбудутся, спрос на новые машины снизится, а это увеличит нагрузку на рынок ремонта.

Есть ли шанс на снижение цен

По словам специалистов, предпосылок для удешевления ремонта пока не наблюдается. Если инфляция останется высокой, а кадровый дефицит усугубится, автомобилистам придётся платить ещё больше.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

