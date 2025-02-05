Можно ли обогнать трактор, если обгон запрещён? Разбираемся с нюансами

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Многие водители уверены, что обгон тихоходного транспорта всегда разрешён, даже в зоне действия знака 3.20 "Обгон запрещён". Однако ситуация сложнее, чем кажется, и ошибка может обойтись в 5000 рублей штрафа или даже лишения прав. Важно разобраться, в каких случаях манёвр допустим, а когда категорически запрещён.

Фото: commons.wikimedia.org by участник, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Трактора

Что говорится в ПДД о тихоходных ТС

Знак 3.20 "Обгон запрещён" не распространяется на мопеды, двухколёсные мотоциклы без коляски, гужевые повозки и тихоходные транспортные средства.

Но есть важный нюанс: к тихоходным относят только те машины, у которых максимальная конструктивная скорость не превышает 30 км/ч, и они помечены специальным знаком – красным треугольником с жёлтой окантовкой.

Можно ли обгонять трактор под знаком "Обгон запрещён"

Обгон разрешён, если трактор имеет знак тихоходного ТС и на дороге нет сплошной разметки. В этом случае нарушение ПДД отсутствует.

Обгон запрещён, если у трактора нет знака тихоходного ТС, даже если он движется медленно. Также нарушение будет зафиксировано, если дорога имеет сплошную разметку 1.1, 1.3 или 1.11, а также если полоса отделена трамвайными путями или разделительной полосой.

Верховный Суд подтвердил, что обгон через сплошную разметку запрещён при любых обстоятельствах, даже если впереди едет трактор со знаком тихоходного ТС.

Обгон тихоходного транспорта в зоне действия знака 3.20 возможен, но только при отсутствии сплошной разметки и при наличии специального знака на машине. В противном случае водителю грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

Уточнения

Тра́ктор (англ. tractor «тягач») — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями).

