Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая? Вот что говорит практика

Многие водители сомневаются: можно ли заряжать аккумулятор прямо на автомобиле, не снимая его? Ведь ходят слухи, что такой метод может повредить электропроводку, генератор и даже ЭБУ. Разбираемся, что говорит автоэлектрик и насколько эти опасения оправданы.
Традиционно аккумулятор снимают перед зарядкой, проверяют его состояние и при необходимости доливают дистиллированную воду. Такой способ особенно актуален зимой, когда батарея испытывает повышенные нагрузки. Однако в современных реалиях многие водители предпочитают экономить время и заряжать АКБ, не отсоединяя её от машины.
Стоит учитывать, что электросистема автомобиля активна даже при выключенном зажигании. Батарея продолжает подавать питание на генератор, стартер и блок управления. Например, магнитола может работать без запущенного двигателя.
Современные зарядные устройства работают с напряжением 14,5 В, что соответствует генератору, но при меньшем токе (4-6 А). Электронные системы автомобиля рассчитаны на напряжение до 18-19 В, поэтому стандартная зарядка не вызывает проблем.
Однако важно помнить несколько нюансов:
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.