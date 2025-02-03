Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание
Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон

Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат

2:04
Авто

Ситуация на российском автомобильном рынке стала тревожной: на складах дистрибьюторов скопилось около 700 тысяч непроданных автомобилей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда проблем с реализацией машин не наблюдалось, сообщает "За рулем".

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автопарк

Почему это произошло

Главная причина — неверные прогнозы спроса. Производители и дилеры рассчитывали на прежние объемы продаж, а поставки занимают до шести месяцев. Автомобили заказывали заранее, привозили, растамаживали, распределяли по дилерам. Однако спрос оказался ниже ожиданий, и машины продолжали прибывать, когда уже не было необходимости в таком количестве.

Снижение цен — не выход

Логично было бы предположить, что дилеры просто опустят цены и быстрее распродадут скопившиеся автомобили. Но всё не так просто:

  • Производители не спешат снижать отпускные цены.
  • Дилеры уже оплатили машины поставщикам и теперь вынуждены искать способы продать их без значительных убытков.
  • Средняя рентабельность дилеров 4-6%, а значит, больших скидок просто не получится сделать.

Что будет дальше

Есть надежда на льготные программы автокредитования, которые могут оживить спрос. Однако полностью решить проблему они вряд ли помогут. Минпромторг, к которому обратились представители брендов, тоже не сможет быстро исправить ситуацию.

"Все тащили машины в расчете на прошлогодние объемы продаж, но рынок изменился", — отмечает главный редактор "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, в реальности на складах находится около 400-500 тысяч машин, что тоже слишком много.

Прогнозирование спроса должно было предотвратить этот кризис, но кто из игроков рынка реально учитывает прогнозы? Каждый пытается обойти конкурентов, и в итоге склады переполнены. Очевидно одно — 2025 год будет непростым для автодилеров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Экономика и бизнес
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века Аудио 
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание
Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.