Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат

Ситуация на российском автомобильном рынке стала тревожной: на складах дистрибьюторов скопилось около 700 тысяч непроданных автомобилей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда проблем с реализацией машин не наблюдалось, сообщает "За рулем".
Главная причина — неверные прогнозы спроса. Производители и дилеры рассчитывали на прежние объемы продаж, а поставки занимают до шести месяцев. Автомобили заказывали заранее, привозили, растамаживали, распределяли по дилерам. Однако спрос оказался ниже ожиданий, и машины продолжали прибывать, когда уже не было необходимости в таком количестве.
Логично было бы предположить, что дилеры просто опустят цены и быстрее распродадут скопившиеся автомобили. Но всё не так просто:
Есть надежда на льготные программы автокредитования, которые могут оживить спрос. Однако полностью решить проблему они вряд ли помогут. Минпромторг, к которому обратились представители брендов, тоже не сможет быстро исправить ситуацию.
"Все тащили машины в расчете на прошлогодние объемы продаж, но рынок изменился", — отмечает главный редактор "За рулем" Максим Кадаков.
По его словам, в реальности на складах находится около 400-500 тысяч машин, что тоже слишком много.
Прогнозирование спроса должно было предотвратить этот кризис, но кто из игроков рынка реально учитывает прогнозы? Каждый пытается обойти конкурентов, и в итоге склады переполнены. Очевидно одно — 2025 год будет непростым для автодилеров.
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