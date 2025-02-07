Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам

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С начала 2025 года в России обновились правила дорожного движения, а вместе с ними изменился и состав обязательной аптечки для автомобилистов. Минздрав уточнил, какие медицинские средства теперь должны быть в каждом авто.

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Какие аптечки можно использовать

Аптечки старого образца разрешено применять до окончания срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Что теперь обязательно должно быть в аптечке

Две медицинские маски

Две пары перчаток

Устройство для искусственного дыхания

Жгут для остановки крови

Три стерильных бинта двух видов

Стерильные салфетки

Лейкопластырь

Два вида ножниц

Изотермическое спасательное покрывало

Маркер или карандаш

Блокнот

Футляр или сумка для хранения

Что делать с лекарствами

Минздрав не включил в аптечку медикаменты, но их можно хранить в машине.

Водителям разрешено возить:

Жаропонижающие препараты

Средства от изжоги, рвоты и тошноты

Обезболивающие

Антигистаминные препараты

Сорбенты

Будет ли штраф за отсутствие аптечки

На данный момент штрафов за отсутствие аптечки нет, однако наличие медицинских средств в машине может спасти жизнь в экстренной ситуации.

Уточнения

Апте́чка — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской помощи.



