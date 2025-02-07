Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам

С начала 2025 года в России обновились правила дорожного движения, а вместе с ними изменился и состав обязательной аптечки для автомобилистов. Минздрав уточнил, какие медицинские средства теперь должны быть в каждом авто.
Аптечки старого образца разрешено применять до окончания срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Минздрав не включил в аптечку медикаменты, но их можно хранить в машине.
Водителям разрешено возить:
На данный момент штрафов за отсутствие аптечки нет, однако наличие медицинских средств в машине может спасти жизнь в экстренной ситуации.
Апте́чка — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской помощи.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.