Что изменилось в автоаптечке? Проверьте, соответствует ли ваша новым нормам

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1:22
Авто

С начала 2025 года в России обновились правила дорожного движения, а вместе с ними изменился и состав обязательной аптечки для автомобилистов. Минздрав уточнил, какие медицинские средства теперь должны быть в каждом авто.

аптечка
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
аптечка

Какие аптечки можно использовать

Аптечки старого образца разрешено применять до окончания срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Что теперь обязательно должно быть в аптечке

  • Две медицинские маски
  • Две пары перчаток
  • Устройство для искусственного дыхания
  • Жгут для остановки крови
  • Три стерильных бинта двух видов
  • Стерильные салфетки
  • Лейкопластырь
  • Два вида ножниц
  • Изотермическое спасательное покрывало
  • Маркер или карандаш
  • Блокнот
  • Футляр или сумка для хранения

Что делать с лекарствами

Минздрав не включил в аптечку медикаменты, но их можно хранить в машине.

Водителям разрешено возить:

  • Жаропонижающие препараты
  • Средства от изжоги, рвоты и тошноты
  • Обезболивающие
  • Антигистаминные препараты
  • Сорбенты

Будет ли штраф за отсутствие аптечки

На данный момент штрафов за отсутствие аптечки нет, однако наличие медицинских средств в машине может спасти жизнь в экстренной ситуации.

Уточнения

Апте́чка  — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской помощи. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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