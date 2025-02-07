Зимнее развлечение, которое может обойтись дорого: штрафы и последствия

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой в некоторых регионах России можно встретить автомобили, к которым привязаны санки или "ватрушки". Это кажется веселым развлечением, но Госавтоинспекция в очередной раз напомнила: такой способ катания несет серьезную опасность для жизни и здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тюбинг

Какое наказание грозит участникам

Штраф предусмотрен не только для водителя, но и для тех, кто находится на санках:

Человек, катающийся за автомобилем, может получить штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).

Водителю придется заплатить 1000 рублей за перевозку людей вне кабины машины (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ).

Если катание приведет к серьезным последствиям, автолюбителю может грозить уголовная ответственность.

Почему это действительно опасно

Тюбинги и санки сложно контролировать, особенно на скользкой дороге.

Они могут:

Вылететь под колеса другого автомобиля.

Резко изменить траекторию, столкнувшись с препятствием.

Привести к потере управления и серьезным травмам.

Госавтоинспекция призывает отказаться от подобных забав и помнить, что даже небольшое нарушение правил может привести к трагическим последствиям.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



