Зимнее развлечение, которое может обойтись дорого: штрафы и последствия

Зимой в некоторых регионах России можно встретить автомобили, к которым привязаны санки или "ватрушки". Это кажется веселым развлечением, но Госавтоинспекция в очередной раз напомнила: такой способ катания несет серьезную опасность для жизни и здоровья.
Штраф предусмотрен не только для водителя, но и для тех, кто находится на санках:
Тюбинги и санки сложно контролировать, особенно на скользкой дороге.
Они могут:
Госавтоинспекция призывает отказаться от подобных забав и помнить, что даже небольшое нарушение правил может привести к трагическим последствиям.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.