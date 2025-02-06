Оставили машину без движения? Тогда будьте готовы к этим проблемам

Раньше было привычно ставить машину "на отдых" до весны, но современные технологии диктуют новые правила. Сегодня длительный простой автомобиля может привести к разрядке аккумулятора, сбоям в электронике и даже проблемам с запуском двигателя.
Эксперты предупреждают, что регулярный запуск мотора может принести больше вреда, чем пользы. Работа на холостых оборотах способствует образованию нагара, особенно в изношенных двигателях. Однако самая серьезная проблема — разряд аккумулятора.
Владельцы старых автомобилей отключали аккумулятор от бортовой сети или забирали его домой, чтобы не потерять заряд. В современных машинах такой метод может привести к сбросу настроек бортового компьютера, часов, радиоприемника, а в некоторых случаях — даже к блокировке системы управления двигателем.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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