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Оставили машину без движения? Тогда будьте готовы к этим проблемам

Авто

Раньше было привычно ставить машину "на отдых" до весны, но современные технологии диктуют новые правила. Сегодня длительный простой автомобиля может привести к разрядке аккумулятора, сбоям в электронике и даже проблемам с запуском двигателя.

авто зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
авто зимой

Нужно ли заводить двигатель во время простоя

Эксперты предупреждают, что регулярный запуск мотора может принести больше вреда, чем пользы. Работа на холостых оборотах способствует образованию нагара, особенно в изношенных двигателях. Однако самая серьезная проблема — разряд аккумулятора.

Как предотвратить разряд батареи

Владельцы старых автомобилей отключали аккумулятор от бортовой сети или забирали его домой, чтобы не потерять заряд. В современных машинах такой метод может привести к сбросу настроек бортового компьютера, часов, радиоприемника, а в некоторых случаях — даже к блокировке системы управления двигателем.

Как сохранить заряд аккумулятора зимой

  • Использовать устройства для подзарядки АКБ — это поможет поддерживать батарею в рабочем состоянии без необходимости заводить машину.
  • Периодически запускать двигатель — если нет возможности подзарядки, 10-15 минут работы на холостых оборотах помогут аккумулятору не разрядиться.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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