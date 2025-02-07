Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Американская компания Astron Aerospace представила инновационный роторный двигатель H2Starfire, работающий на водороде. Этот двигатель внутреннего сгорания не использует традиционные поршни, что позволяет достичь впечатляющего коэффициента полезного действия (КПД) в 60%. Для сравнения, КПД стандартных автомобильных двигателей редко превышает 20%, а у гибридных моделей достигает 40%.
H2Starfire состоит всего из 82 деталей и не требует системы охлаждения. Два последовательных ротора выполняют функции сжатия и воспламенения топливно-воздушной смеси. Первый, алюминиевый ротор, сжимает смесь, которая затем перемещается во второй, титановый ротор, где происходит её воспламенение. Точность сборки позволяет обходиться без сальников, а смазка необходима только для подшипников валов и клапанов.
Высокий КПД H2Starfire делает его конкурентоспособным по сравнению с электродвигателями, эффективность которых составляет от 70% до 96%. Однако электромобили ограничены ёмкостью тяжёлых аккумуляторов, что сказывается на запасе хода. Новый роторный двигатель, работающий на водороде, может предложить альтернативу с большей эффективностью и меньшими ограничениями.
Несмотря на перспективы, H2Starfire находится на стадии прототипа. Необходимо подтвердить заявленные характеристики в реальных условиях и решить вопрос с доступностью экологически чистого водорода, производство которого пока остаётся дорогостоящим.
Роторный двигатель H2Starfire от Astron Aerospace представляет собой значительный шаг вперёд в области двигателестроения. Его простая конструкция и высокий КПД могут изменить подход к использованию водородных технологий в автомобильной промышленности.
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