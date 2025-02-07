Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оксана Самойлова в подробностях показала, чем кормит Джигана
Перец, корица и мускат: ввоз специй из Казахстана вырос в десять раз
Лимон + зубная паста: гениальный лайфхак для чистоты в доме
Необычные удобрения для крупных кабачков: что закопать в грядке?
Как быстро собрать облепиху без единой царапины: гениальный метод
Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут
Кулинарный трюк, который спасёт ваши котлеты — больше никаких развалившихся комков
Идеальный распорядок дня для сияющей кожи: заботьтесь о себе по биоритмам
В Дубае появится уникальный плавучий сад с бассейнами

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

2:08
Авто

Американская компания Astron Aerospace представила инновационный роторный двигатель H2Starfire, работающий на водороде. Этот двигатель внутреннего сгорания не использует традиционные поршни, что позволяет достичь впечатляющего коэффициента полезного действия (КПД) в 60%. Для сравнения, КПД стандартных автомобильных двигателей редко превышает 20%, а у гибридных моделей достигает 40%.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Простота конструкции

H2Starfire состоит всего из 82 деталей и не требует системы охлаждения. Два последовательных ротора выполняют функции сжатия и воспламенения топливно-воздушной смеси. Первый, алюминиевый ротор, сжимает смесь, которая затем перемещается во второй, титановый ротор, где происходит её воспламенение. Точность сборки позволяет обходиться без сальников, а смазка необходима только для подшипников валов и клапанов.

Преимущества и перспективы

Высокий КПД H2Starfire делает его конкурентоспособным по сравнению с электродвигателями, эффективность которых составляет от 70% до 96%. Однако электромобили ограничены ёмкостью тяжёлых аккумуляторов, что сказывается на запасе хода. Новый роторный двигатель, работающий на водороде, может предложить альтернативу с большей эффективностью и меньшими ограничениями.

Вызовы на пути к серийному производству

Несмотря на перспективы, H2Starfire находится на стадии прототипа. Необходимо подтвердить заявленные характеристики в реальных условиях и решить вопрос с доступностью экологически чистого водорода, производство которого пока остаётся дорогостоящим.

Роторный двигатель H2Starfire от Astron Aerospace представляет собой значительный шаг вперёд в области двигателестроения. Его простая конструкция и высокий КПД могут изменить подход к использованию водородных технологий в автомобильной промышленности.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках
Экономика и бизнес
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Как быстро собрать облепиху без единой царапины: гениальный метод
Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут
Кулинарный трюк, который спасёт ваши котлеты — больше никаких развалившихся комков
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Идеальный распорядок дня для сияющей кожи: заботьтесь о себе по биоритмам
В Дубае появится уникальный плавучий сад с бассейнами
Учёные из Италии открыли новый способ варки яиц
Сергей Соседов высказался о продолжающейся шумихе вокруг голой вечеринки
В России достроили 53 долгостроя: ключи получили 10,7 тысячи дольщиков
Что мешает подросткам набрать мышечную массу? Главные ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.