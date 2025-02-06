Подстава на парковке: схема, которую используют мошенники, чтобы завладеть вашим авто

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Представьте: вы возвращаетесь к своему автомобилю после покупок, садитесь за руль, заводите двигатель и вдруг замечаете на пассажирском зеркале заднего вида полиэтиленовый пакет или тряпку. Интуитивно вы хотите выйти и убрать помеху. Однако именно этого и добиваются злоумышленники.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГИБДД, ДПС, автомобиль

Новая уловка автоворов

Сотрудники ГИБДД предупреждают о новом методе обмана водителей. Преступники выбирают автомобили, особенно новые модели, которые ассоциируются с состоятельными владельцами. Они прикрепляют на зеркало или другую часть машины заметный предмет, рассчитывая, что водитель выйдет, оставив ключи в замке зажигания и личные вещи внутри.

Как действует схема

Вы обнаруживаете посторонний объект на автомобиле. Выходите, оставляя машину заведенной. В это время преступники похищают ваши вещи или сам автомобиль.

Рекомендации для водителей

Если вы заметили подозрительный предмет на своем автомобиле:

Не выходите сразу. Отъедьте на безопасное расстояние.

Заглушите двигатель и заберите ключи. Даже при кратковременном выходе из машины.

Будьте внимательны к окружающей обстановке. Оценивайте наличие подозрительных лиц или автомобилей поблизости.

Помните, что бдительность и осторожность помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить ваше имущество.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

