Подстава на парковке: схема, которую используют мошенники, чтобы завладеть вашим авто

Представьте: вы возвращаетесь к своему автомобилю после покупок, садитесь за руль, заводите двигатель и вдруг замечаете на пассажирском зеркале заднего вида полиэтиленовый пакет или тряпку. Интуитивно вы хотите выйти и убрать помеху. Однако именно этого и добиваются злоумышленники.
Сотрудники ГИБДД предупреждают о новом методе обмана водителей. Преступники выбирают автомобили, особенно новые модели, которые ассоциируются с состоятельными владельцами. Они прикрепляют на зеркало или другую часть машины заметный предмет, рассчитывая, что водитель выйдет, оставив ключи в замке зажигания и личные вещи внутри.
Если вы заметили подозрительный предмет на своем автомобиле:
Помните, что бдительность и осторожность помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить ваше имущество.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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