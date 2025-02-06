Инженеры Швейцарии придумали, как чинить дороги, не перекрывая движение: заметит ли Россия эту технологию

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Пробки из-за дорожного ремонта — знакомая проблема для водителей по всему миру. Перекрытые полосы, объезды, километровые заторы — всё это вызывает раздражение и задержки в пути. Однако в Швейцарии нашли решение, которое позволяет ремонтировать дороги, не останавливая движение транспорта.

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf Ремонт дорог

ASTRA Bridge: мобильный мост, который меняет инфраструктуру

Инженеры представили уникальную конструкцию — ASTRA Bridge, мобильный мост, позволяющий автомобилям двигаться, пока под ним идёт ремонт дорожного покрытия. Длина сооружения составляет 257 метров, а ширина — 7,57 метра. Это достаточно для организации двух полос движения, по которым автомобили могут ехать со скоростью до 60 км/ч.

Главная особенность этой технологии — мобильность. Секции моста доставляются к месту ремонта на грузовиках, после чего собираются всего за две ночи. Когда ремонт на одном участке завершён, мост перемещают дальше при помощи гидравлических подъёмников и моторизованных колёс.

Почему это решение — прорыв в сфере дорожного ремонта

ASTRA Bridge позволяет:

Сократить пробки — автомобили продолжают движение, а не стоят в ожидании завершения работ.

Повысить безопасность — рабочие трудятся под мостом, а не рядом с потоком машин.

Защитить ремонтников от погодных условий — конструкция обеспечивает укрытие от дождя и солнца.

Минимизировать сроки ремонта — монтаж и демонтаж проходят быстро, без длительного ограничения движения.

Будущее дорожного ремонта: как технология может изменить мир

Идея мобильных мостов уже заинтересовала многие страны. Эта технология особенно актуальна для оживлённых магистралей, где даже частичное перекрытие приводит к масштабным заторам. В перспективе подобные решения могут стать стандартом в сфере дорожного строительства.

ASTRA Bridge доказывает, что ремонт дорог не обязательно должен приводить к хаосу на дорогах. Благодаря инновационным технологиям можно сокращать сроки работ, не создавая неудобств для водителей. Возможно, в ближайшем будущем эта система появится и в других странах, делая поездки комфортнее и безопаснее.

Уточнения

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

