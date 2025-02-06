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Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

1:46
Авто

Вы едете по узкой дороге, разделённой сплошной линией, и внезапно встречаете сломанный грузовик на своём пути. Знак "Обгон запрещён" явно указывает на ограничения. Как поступить, чтобы не нарушить правила и сохранить водительское удостоверение?

Сплошная линия
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сплошная линия

Объезд препятствия: что говорит закон

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), обгон определяется как опережение движущегося транспортного средства с выездом на встречную полосу и последующим возвращением на свою. Однако в данном случае речь идёт не об обгоне, а об объезде препятствия. Пункт 1.2 ПДД трактует препятствие как неподвижный объект на проезжей части, мешающий движению.

Разметка и её значение

Внимательно изучите дорожную разметку. Разметка 1.11, состоящая из сплошной и прерывистой линий, разделяет встречные потоки. Пересекать её разрешено только со стороны прерывистой линии, например, при повороте или выезде с прилегающей территории.

Правильный манёвр

В описанной ситуации объезд сломанного транспортного средства через встречную полосу допустим и не считается нарушением. Однако движение по обочине запрещено (пункт 9.9 ПДД) и влечёт штраф в размере 1500 рублей согласно статье 12.15 КоАП РФ.

Столкнувшись с препятствием на дороге, важно различать обгон и объезд. Объезд неподвижного объекта через встречную полосу при соответствующей разметке не нарушает ПДД. Всегда соблюдайте правила и будьте внимательны на дороге.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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