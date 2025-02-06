Вы пользуетесь этим отсеком каждый день, но его истинное предназначение вас удивит

Задумывались ли вы, почему в автомобиле есть специальный отсек, известный как бардачок? Интересно, что в английском языке его называют "glove compartment", что переводится как "отсек для перчаток". Но какова же его истинная история и первоначальное предназначение?

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Истоки бардачка

В начале XX века автомобили были открытыми, и водители часто сталкивались с неблагоприятными погодными условиями. Рули изготавливались из материалов, которые могли быть холодными зимой и скользкими летом. Чтобы защитить руки и улучшить сцепление с рулем, водители использовали кожаные перчатки. Именно для их хранения и был создан специальный отсек в автомобиле — "glove compartment".

Русский "бардачок"

В русском языке этот отсек получил название "бардачок", происходящее от слова "бардак", что означает беспорядок. Это связано с тем, что со временем данный отсек стал использоваться для хранения различных мелочей, создавая некий хаос внутри.

Современное использование

Сегодня бардачок служит для хранения самых разных предметов: документов, инструментов, аптечки и других необходимых в дороге вещей. Однако изначально его функция была гораздо более специфичной и связанной с комфортом водителя.

Уточнения

День — промежуток времени от восхода до захода солнца.

