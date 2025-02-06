Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Carlsberg завершила продажу «Балтики» и получила $314 млн
После ужина лучше не сидеть: что лучше сделать?
Топ мест Нижегородской области, которые стоит посетить
Продукты, от которых сложно отказаться – а вы их едите каждый день
Один напиток испортит ваш сон: вот что нельзя пить на ночь
Не покупайте миостимуляторы! Вот что действительно поможет похудеть
Гражданство по рождению: суд бессрочно заблокировал указ Трампа
"Союз-2.1в" ушёл в историю: запущен в космос в последний раз
Попробуйте эту 10-минутную тренировку, чтобы привести тело в форму

Новый класс, новые технологии: что ждет Lada Vesta в будущем

1:12
Авто

Исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по техразвитию и стратегии Евгений Шмелёв подтвердил, что компания ведет работу над новым поколением Lada Vesta. По его словам, модель будет относиться к классу C, что свидетельствует о значительных изменениях в платформе и позиционировании автомобиля.

Сборка кузова Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Yan.gorev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сборка кузова Lada Vesta

История модели

Первое поколение Lada Vesta дебютировало в 2015 году, став одной из самых популярных моделей на российском рынке. В 2022 году АвтоВАЗ представил обновлённую версию — Lada Vesta NG. Однако полностью новое поколение пока остается в разработке, а детали о сроках выхода и технических особенностях остаются неизвестными.

Что изменится в новой Lada Vesta

На данный момент информации о концепции будущей модели немного. Известно только, что Vesta перейдет в сегмент "С", что может повлечь за собой:

  • Увеличение размеров автомобиля
  • Улучшение технических характеристик
  • Возможный переход на новую платформу

Когда АвтоВАЗ раскроет больше подробностей о новой Vesta, пока остается загадкой.

Уточнения

LADA Vesta  — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Путин высказался о жителях Курской области: мужественно переносят все испытания
Линька у кошек и собак: как с этим справиться
Дарение квартиры в 2025 году: пошаговая инструкция и важные нюансы
МВД России усиливает контроль за мигрантами, которые нарушают законы РФ
Не получается запечь вкусно рыбу? Вот главные ошибки при её приготовлении
Ксения Блаженная: в чём заключается подвиг юродства
США обскакали Россию по объёму поставок СПГ в Европу
Одна ошибка — и рассада погибнет: как правильно её закаливать перед пересадкой
Подвиг смирения и любви к ближнему: чему нас учит блаженная Ксения Петербургская
Как избавиться от пухлых щек: 7 способов, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.