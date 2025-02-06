Новый класс, новые технологии: что ждет Lada Vesta в будущем

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Исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по техразвитию и стратегии Евгений Шмелёв подтвердил, что компания ведет работу над новым поколением Lada Vesta. По его словам, модель будет относиться к классу C, что свидетельствует о значительных изменениях в платформе и позиционировании автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Yan.gorev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сборка кузова Lada Vesta

История модели

Первое поколение Lada Vesta дебютировало в 2015 году, став одной из самых популярных моделей на российском рынке. В 2022 году АвтоВАЗ представил обновлённую версию — Lada Vesta NG. Однако полностью новое поколение пока остается в разработке, а детали о сроках выхода и технических особенностях остаются неизвестными.

Что изменится в новой Lada Vesta

На данный момент информации о концепции будущей модели немного. Известно только, что Vesta перейдет в сегмент "С", что может повлечь за собой:

Увеличение размеров автомобиля

Улучшение технических характеристик

Возможный переход на новую платформу

Когда АвтоВАЗ раскроет больше подробностей о новой Vesta, пока остается загадкой.

Уточнения

LADA Vesta — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке.



