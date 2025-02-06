Украли фары! Можно ли продолжать движение и не нарушить закон

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Кража автомобильных деталей – неприятная ситуация, но помимо финансового ущерба она создает проблемы с эксплуатацией машины. Например, если с автомобиля сняли фары, можно ли продолжать движение?

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ксеноновые фары автомобиля

Согласно ПДД РФ, передвигаться на автомобиле без фар разрешено только в светлое время суток и при хорошей видимости, но исключительно до места стоянки или ремонта. Если же фары отсутствуют ночью или при плохой видимости, движение строго запрещено.

Что говорит закон

Пункт 2.3.1 ПДД РФ запрещает движение в темное время суток и при недостаточной видимости, если на автомобиле отсутствуют или не работают фары и задние габаритные огни.

запрещает движение в темное время суток и при недостаточной видимости, если на автомобиле отсутствуют или не работают фары и задние габаритные огни. Пункт 3.1 Перечня неисправностей запрещает эксплуатацию ТС без фар, но допускает движение к месту ремонта или стоянки.

Какое наказание грозит нарушителям

Если водитель проигнорирует эти правила и продолжит движение без фар в неположенных условиях, ему грозит:

Предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Как поступить в такой ситуации

Оценить ситуацию: если день и хорошая видимость, можно аккуратно доехать до СТО. Если фары украли ночью или при плохой погоде – вызвать эвакуатор. Помнить, что нарушение правил может привести не только к штрафу, но и к аварийной ситуации.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

