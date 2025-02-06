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Украли фары! Можно ли продолжать движение и не нарушить закон

1:31
Авто

Кража автомобильных деталей – неприятная ситуация, но помимо финансового ущерба она создает проблемы с эксплуатацией машины. Например, если с автомобиля сняли фары, можно ли продолжать движение?

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Согласно ПДД РФ, передвигаться на автомобиле без фар разрешено только в светлое время суток и при хорошей видимости, но исключительно до места стоянки или ремонта. Если же фары отсутствуют ночью или при плохой видимости, движение строго запрещено.

Что говорит закон

  • Пункт 2.3.1 ПДД РФ запрещает движение в темное время суток и при недостаточной видимости, если на автомобиле отсутствуют или не работают фары и задние габаритные огни.
  • Пункт 3.1 Перечня неисправностей запрещает эксплуатацию ТС без фар, но допускает движение к месту ремонта или стоянки.

Какое наказание грозит нарушителям

Если водитель проигнорирует эти правила и продолжит движение без фар в неположенных условиях, ему грозит:

  • Предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Как поступить в такой ситуации

  1. Оценить ситуацию: если день и хорошая видимость, можно аккуратно доехать до СТО.
  2. Если фары украли ночью или при плохой погоде – вызвать эвакуатор.
  3. Помнить, что нарушение правил может привести не только к штрафу, но и к аварийной ситуации.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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