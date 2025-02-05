Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно

Представьте ситуацию: инспектор останавливает водителя за пересечение сплошной линии при повороте налево. При проверке документов выясняется, что у водителя отсутствует полис ОСАГО. Возникает вопрос: может ли инспектор наложить штрафы за оба нарушения одновременно?
Согласно статье 4.4 КоАП РФ, если водитель совершил несколько нарушений, каждое из них подлежит отдельному наказанию. Однако это применимо, когда нарушения относятся к разным статьям или частям статей КоАП и не являются следствием одного действия.
Например, превышение скорости на 30 км/ч и непристёгнутый ремень безопасности — два независимых нарушения, за которые могут быть выписаны отдельные штрафы в 500 и 1000 рублей соответственно.
В случаях, когда несколько нарушений происходят одновременно и являются следствием одного действия, инспектор, как правило, оформляет протокол по наиболее серьёзному из них.
Например, при проезде на красный сигнал светофора (штраф 1000 рублей), пересечении стоп-линии (штраф 800 рублей) и непредоставлении преимущества пешеходам (штраф от 1500 до 2500 рублей) водитель будет наказан только за самое серьёзное нарушение — непредоставление преимущества пешеходам.
Таким образом, инспектор имеет право выписать несколько штрафов одновременно, если нарушения независимы друг от друга и подпадают под разные статьи КоАП РФ. В противном случае применяется наказание за наиболее серьёзное из совершённых нарушений.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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