Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно

Представьте ситуацию: инспектор останавливает водителя за пересечение сплошной линии при повороте налево. При проверке документов выясняется, что у водителя отсутствует полис ОСАГО. Возникает вопрос: может ли инспектор наложить штрафы за оба нарушения одновременно?

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Когда возможны множественные штрафы

Согласно статье 4.4 КоАП РФ, если водитель совершил несколько нарушений, каждое из них подлежит отдельному наказанию. Однако это применимо, когда нарушения относятся к разным статьям или частям статей КоАП и не являются следствием одного действия.

Например, превышение скорости на 30 км/ч и непристёгнутый ремень безопасности — два независимых нарушения, за которые могут быть выписаны отдельные штрафы в 500 и 1000 рублей соответственно.

Ситуации с единым действием

В случаях, когда несколько нарушений происходят одновременно и являются следствием одного действия, инспектор, как правило, оформляет протокол по наиболее серьёзному из них.

Например, при проезде на красный сигнал светофора (штраф 1000 рублей), пересечении стоп-линии (штраф 800 рублей) и непредоставлении преимущества пешеходам (штраф от 1500 до 2500 рублей) водитель будет наказан только за самое серьёзное нарушение — непредоставление преимущества пешеходам.

Таким образом, инспектор имеет право выписать несколько штрафов одновременно, если нарушения независимы друг от друга и подпадают под разные статьи КоАП РФ. В противном случае применяется наказание за наиболее серьёзное из совершённых нарушений.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

