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Обновленные штрафы за тонировку: кто теперь не сможет уйти от наказания

1:30
Авто

Министерство внутренних дел России подготовило проект поправок к статье 12.5 КоАП РФ, регулирующей ответственность за управление автомобилем с неправильной тонировкой. Нововведения должны устранить юридические пробелы, позволяющие избежать наказания.

тонировка автомобиля
Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тонировка автомобиля

Что изменится

Сейчас водителей штрафуют за нарушение требований технического регламента Таможенного союза, который предписывает, что светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70% (для бронированных авто — не менее 60%). МВД предлагает заменить эту норму на правила, утвержденные постановлением правительства РФ, которые содержат те же требования, но исключают возможность уклонения от ответственности.

Больше не спрятаться за временный ввоз

Главное изменение касается владельцев автомобилей с временным ввозом. Сегодня, если водитель предоставляет документы, подтверждающие временный ввоз машины, то действие техрегламента на нее не распространяется, что позволяет избежать штрафа за тонировку. После принятия поправок наказание будет применяться вне зависимости от таможенного статуса транспортного средства.

Какие штрафы останутся

При этом никаких новых требований к водителям не вводится — нарушителей по-прежнему будут штрафовать за те же нарушения, что и сейчас. Размер штрафа останется неизменным — 500 рублей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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