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Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители

1:54
Авто

Каталитический нейтрализатор — важный элемент выхлопной системы автомобиля, снижающий токсичность выбросов. Он превращает вредные вещества, такие как углеводороды, монооксид углерода и оксиды азота, в менее опасные компоненты: воду, углекислый газ и азот. Для этого в конструкции катализатора используются редкие металлы, такие как платина, родий и палладий.

выхлопная труба автомобиля
Фото: Wikipedia by Steevven1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
выхлопная труба автомобиля

Почему старые катализаторы востребованы

Старые катализаторы содержат небольшие количества драгоценных металлов: около 1,5 грамма платины, 0,15 грамма родия и до 1,4 грамма палладия. Несмотря на малые объемы, высокая стоимость этих металлов делает переработку катализаторов экономически выгодной. Однако рациональная утилизация возможна только в промышленных масштабах, требующих специального оборудования и технологий.

Нужно ли удалять катализатор

Со временем катализатор изнашивается и теряет эффективность, что может привести к поломке двигателя. Обычно замена требуется после 150-170 тысяч километров пробега. Стоимость нового катализатора составляет около 50 тысяч рублей, что делает замену затратной процедурой.

Некоторые автовладельцы рассматривают удаление катализатора как альтернативу, однако это может привести к увеличению токсичности выхлопных газов и нарушению экологических норм.

Удаление катализатора может показаться экономически выгодным решением, однако следует учитывать возможные негативные последствия для окружающей среды и технического состояния автомобиля. Рекомендуется своевременно проводить диагностику и при необходимости заменять катализатор на новый, соответствующий стандартам производителя.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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