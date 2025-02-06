Штраф до 3000 рублей: за что могут наказать водителей зимой

Если вы привыкли прогревать машину у многоквартирного дома, будьте осторожны — за это можно получить штраф. По словам адвоката Елены Кудерко, длительная работа мотора на стоянке может привести к административному наказанию.
Согласно статье 12.28 КоАП РФ, штраф за такую практику составляет от 1500 до 3000 рублей. Если двигатель работает более пяти минут, сотрудники правоохранительных органов могут составить протокол об административном правонарушении.
Особенно строгое внимание к этому правилу уделяется в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в северных регионах, таких как Норильск и Якутск, контроль за этим нарушением осуществляется реже.
Чтобы избежать неприятных последствий, юристы рекомендуют:
Да, нарушение могут зафиксировать не только правоохранительные органы, но и местные жители. Если соседи или прохожие сообщат о работающем двигателе, это может привести к проверке и штрафу. Поэтому стоит быть внимательным к правилам эксплуатации автомобиля в жилых районах.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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