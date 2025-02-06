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Штраф до 3000 рублей: за что могут наказать водителей зимой

1:29
Авто

Если вы привыкли прогревать машину у многоквартирного дома, будьте осторожны — за это можно получить штраф. По словам адвоката Елены Кудерко, длительная работа мотора на стоянке может привести к административному наказанию.

автомобиль
Фото: pixabay.com/photos
автомобиль

Какие штрафы грозят водителям

Согласно статье 12.28 КоАП РФ, штраф за такую практику составляет от 1500 до 3000 рублей. Если двигатель работает более пяти минут, сотрудники правоохранительных органов могут составить протокол об административном правонарушении.

Особенно строгое внимание к этому правилу уделяется в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в северных регионах, таких как Норильск и Якутск, контроль за этим нарушением осуществляется реже.

Как избежать штрафа

Чтобы избежать неприятных последствий, юристы рекомендуют:

  • Парковать автомобиль подальше от окон жилых домов.
  • Прогревать двигатель непосредственно перед поездкой, а не заранее.
  • Устанавливать таймер предварительного запуска и системы прогрева на 5 минут или меньше.

Могут ли пожаловаться соседи

Да, нарушение могут зафиксировать не только правоохранительные органы, но и местные жители. Если соседи или прохожие сообщат о работающем двигателе, это может привести к проверке и штрафу. Поэтому стоит быть внимательным к правилам эксплуатации автомобиля в жилых районах.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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