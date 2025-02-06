Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится

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Рынок автомобилей с пробегом сталкивается с теми же проблемами, что и рынок новых машин, но с разной степенью воздействия. По словам независимого эксперта Артема Самородова, с октября 2024 года продажи подержанных автомобилей идут вниз, а новые ставки утилизационного сбора серьезно затрудняют импорт. С 1 января 2025 года сбор снова повысили, что только ухудшило ситуацию.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Электромобили стали роскошью

Одним из самых пострадавших сегментов стали подержанные электрокары. В качестве примера эксперт привел Nissan Leaf, цена которого в России теперь выросла на 1 052 000 рублей. Ввоз таких машин теряет всякий смысл, ведь спрос на них при такой цене фактически исчезнет.

Не только "электрички" подорожали

По словам Самородова, рост утилизационного сбора затронул и машины с объемом двигателя до 1 литра. Коммерческий утильсбор на такие автомобили теперь составляет 460 000 рублей. Ввезти машину для личного пользования по льготной ставке еще возможно, но доля таких покупателей на рынке всегда была незначительной. В то же время ввоз праворульных автомобилей не оказывает значимого влияния на российский рынок.

Автокредиты стали недоступными

Одной из главных проблем эксперт назвал ситуацию с автокредитованием. Если ранее в России новые автомобили покупали в кредит в 60-70% случаев, а подержанные — примерно в 30%, то в декабре 2024 года одобрение автокредитов на б/у автомобили упало ниже 10%. Высокие ставки и строгие условия банков фактически душат рынок.

Избыток новых авто давит на "вторичку"

Дополнительное давление создают продажи новых автомобилей. В 2025 году автоконцерны планируют реализовать около 1,7 млн новых машин, что превышает показатели прошлого года. Запасы автомобилей на складах растут, и это вынуждает владельцев относительно свежих подержанных машин снижать цены. Самородов привел пример Toyota Corolla, цена на которую упала на 150 000 рублей за короткий срок из-за невозможности продать авто.

Лучшее время для покупки — февраль и март

По мнению эксперта, чтобы рынок подержанных автомобилей стабилизировался, цены должны резко снизиться, а банки — смягчить условия кредитования. Однако этого не произойдет, и рынок продолжит падение в течение первого полугодия 2025 года. Клиенты будут дольше принимать решения о покупке, банки — чаще отказывать в кредитах, а цены продолжат снижаться.

Тем, кто планирует покупку, Самородов советует делать это в феврале или марте, пока цены минимальны. А продавцам стоит избавляться от "проблемных" машин, поскольку хорошие автомобили все же найдут своего покупателя позже, когда рынок пойдет вверх.

Валютный курс и вторичный рынок

Что касается курса валют, эксперт отметил, что его влияние на рынок автомобилей с пробегом минимально, так как сделки в основном происходят с машинами, уже находящимися в стране.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



