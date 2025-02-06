Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится

Рынок автомобилей с пробегом сталкивается с теми же проблемами, что и рынок новых машин, но с разной степенью воздействия. По словам независимого эксперта Артема Самородова, с октября 2024 года продажи подержанных автомобилей идут вниз, а новые ставки утилизационного сбора серьезно затрудняют импорт. С 1 января 2025 года сбор снова повысили, что только ухудшило ситуацию.
Одним из самых пострадавших сегментов стали подержанные электрокары. В качестве примера эксперт привел Nissan Leaf, цена которого в России теперь выросла на 1 052 000 рублей. Ввоз таких машин теряет всякий смысл, ведь спрос на них при такой цене фактически исчезнет.
По словам Самородова, рост утилизационного сбора затронул и машины с объемом двигателя до 1 литра. Коммерческий утильсбор на такие автомобили теперь составляет 460 000 рублей. Ввезти машину для личного пользования по льготной ставке еще возможно, но доля таких покупателей на рынке всегда была незначительной. В то же время ввоз праворульных автомобилей не оказывает значимого влияния на российский рынок.
Одной из главных проблем эксперт назвал ситуацию с автокредитованием. Если ранее в России новые автомобили покупали в кредит в 60-70% случаев, а подержанные — примерно в 30%, то в декабре 2024 года одобрение автокредитов на б/у автомобили упало ниже 10%. Высокие ставки и строгие условия банков фактически душат рынок.
Дополнительное давление создают продажи новых автомобилей. В 2025 году автоконцерны планируют реализовать около 1,7 млн новых машин, что превышает показатели прошлого года. Запасы автомобилей на складах растут, и это вынуждает владельцев относительно свежих подержанных машин снижать цены. Самородов привел пример Toyota Corolla, цена на которую упала на 150 000 рублей за короткий срок из-за невозможности продать авто.
По мнению эксперта, чтобы рынок подержанных автомобилей стабилизировался, цены должны резко снизиться, а банки — смягчить условия кредитования. Однако этого не произойдет, и рынок продолжит падение в течение первого полугодия 2025 года. Клиенты будут дольше принимать решения о покупке, банки — чаще отказывать в кредитах, а цены продолжат снижаться.
Тем, кто планирует покупку, Самородов советует делать это в феврале или марте, пока цены минимальны. А продавцам стоит избавляться от "проблемных" машин, поскольку хорошие автомобили все же найдут своего покупателя позже, когда рынок пойдет вверх.
Что касается курса валют, эксперт отметил, что его влияние на рынок автомобилей с пробегом минимально, так как сделки в основном происходят с машинами, уже находящимися в стране.
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