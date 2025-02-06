Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет здоровья в тарелке: как перловка помогает организму
Этот популярный фрукт делает лекарства бесполезными — врачи предупреждают об опасности
Баклажаны без хлопот: что делают опытные огородники для идеального урожая
Зачем подкармливать рассаду сахаром? Этот секрет будет полезен многим дачникам
Зрителей "Зимородка" ждёт неожиданный финал: детали утечки
Минус жир, плюс рельеф: как накачать пресс всего за месяц?
Кладовые помещения в новостройках Москвы: спрос растёт, цены увеличиваются
Это убило бы Кинг-Конга быстрее, чем пули? Закон, которому подчиняются все живые существа
Романтика Лигурийского побережья: почему стоит посетить Борджо-Верецци

Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится

3:29
Авто

Рынок автомобилей с пробегом сталкивается с теми же проблемами, что и рынок новых машин, но с разной степенью воздействия. По словам независимого эксперта Артема Самородова, с октября 2024 года продажи подержанных автомобилей идут вниз, а новые ставки утилизационного сбора серьезно затрудняют импорт. С 1 января 2025 года сбор снова повысили, что только ухудшило ситуацию.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Электромобили стали роскошью

Одним из самых пострадавших сегментов стали подержанные электрокары. В качестве примера эксперт привел Nissan Leaf, цена которого в России теперь выросла на 1 052 000 рублей. Ввоз таких машин теряет всякий смысл, ведь спрос на них при такой цене фактически исчезнет.

Не только "электрички" подорожали

По словам Самородова, рост утилизационного сбора затронул и машины с объемом двигателя до 1 литра. Коммерческий утильсбор на такие автомобили теперь составляет 460 000 рублей. Ввезти машину для личного пользования по льготной ставке еще возможно, но доля таких покупателей на рынке всегда была незначительной. В то же время ввоз праворульных автомобилей не оказывает значимого влияния на российский рынок.

Автокредиты стали недоступными

Одной из главных проблем эксперт назвал ситуацию с автокредитованием. Если ранее в России новые автомобили покупали в кредит в 60-70% случаев, а подержанные — примерно в 30%, то в декабре 2024 года одобрение автокредитов на б/у автомобили упало ниже 10%. Высокие ставки и строгие условия банков фактически душат рынок.

Избыток новых авто давит на "вторичку"

Дополнительное давление создают продажи новых автомобилей. В 2025 году автоконцерны планируют реализовать около 1,7 млн новых машин, что превышает показатели прошлого года. Запасы автомобилей на складах растут, и это вынуждает владельцев относительно свежих подержанных машин снижать цены. Самородов привел пример Toyota Corolla, цена на которую упала на 150 000 рублей за короткий срок из-за невозможности продать авто.

Лучшее время для покупки — февраль и март

По мнению эксперта, чтобы рынок подержанных автомобилей стабилизировался, цены должны резко снизиться, а банки — смягчить условия кредитования. Однако этого не произойдет, и рынок продолжит падение в течение первого полугодия 2025 года. Клиенты будут дольше принимать решения о покупке, банки — чаще отказывать в кредитах, а цены продолжат снижаться.

Тем, кто планирует покупку, Самородов советует делать это в феврале или марте, пока цены минимальны. А продавцам стоит избавляться от "проблемных" машин, поскольку хорошие автомобили все же найдут своего покупателя позже, когда рынок пойдет вверх.

Валютный курс и вторичный рынок

Что касается курса валют, эксперт отметил, что его влияние на рынок автомобилей с пробегом минимально, так как сделки в основном происходят с машинами, уже находящимися в стране.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
От мюсли до пельменей: что едят на завтрак в России
Избегайте ранней пересадки: как правильно пикировать рассаду томатов
Идеальная сумка на каждый день: секреты универсального выбора
Вегетарианский рай: где найти лучшие веганские блюда Индии
Творчество без души? ИИ в искусстве по мнению ученых
Бонусы отменены: как это повлияет на стоимость куриных яиц и сливочного масла
Принесёт только вред! Веские причины не идти на тренировку
Споры из-за границ земельных участков: как их избежать
Гормоны счастья без таблеток: как тренировки спасают от зимней депрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.