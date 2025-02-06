Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы

Моторные масла с вязкостью 0W обладают рядом преимуществ, которые делают их востребованными в любых климатических условиях. По словам директора по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артема Чальцева, такие масла обеспечивают не только легкий запуск двигателя в морозы, но и надежную защиту силового агрегата даже при экстремальных нагрузках.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Правда и мифы о применении масел 0W

Многие считают, что масла 0W-40 нужны исключительно для холодного климата, а в регионах с мягкими зимами они бесполезны. Однако это не так. Вязкость масла определяет, насколько быстро оно достигает деталей двигателя после запуска. Чем ниже этот показатель, тем быстрее образуется защитная пленка. Для сравнения: масло 0W смазывает мотор в два раза быстрее, чем 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Это значит, что 0W-40 обеспечивает лучшую защиту двигателя даже в менее суровых зимних условиях, чем 5W-40.

Развенчание мифа о чрезмерной текучести масла

Существует мнение, что масло 0W-40 слишком жидкое и при нагреве становится бесполезным, теряя свои защитные свойства. Однако это заблуждение. Современные технологии производства масел позволяют сохранять стабильную вязкость при разных температурах. Таким образом, 0W-40 остается эффективным как при низких, так и при высоких температурах, обеспечивая надежную работу двигателя в любых условиях.

Масла с вязкостью 0W-40 не только облегчают холодный запуск двигателя, но и значительно сокращают его работу "на сухую", продлевая срок службы мотора. Это делает их отличным выбором не только для холодных регионов, но и для эксплуатации автомобиля в переменчивых климатических условиях.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



