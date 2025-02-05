Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

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Многие водители сталкивались с ситуацией, когда инспектор ДПС при проверке документов спрашивает: "Когда вы последний раз употребляли алкоголь?". На первый взгляд, вопрос может показаться личным и неожиданным. Однако у сотрудников ГИБДД есть определённые причины для него.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Цель вопроса

Инспекторы не ожидают прямого признания в недавнем употреблении алкоголя. Основная цель такого вопроса — оценить реакцию водителя и выявить возможные признаки опьянения. К таким признакам относятся:

Нечёткая речь;

Неадекватное поведение;

Запах алкоголя;

Покраснение лица;

Шаткая походка.

Начав беседу, инспектор стремится сократить дистанцию и определить наличие этих симптомов.

Провокационные вопросы

Кроме того, подобные вопросы помогают выявлять лиц, находящихся в розыске или причастных к преступлениям. При проверке ориентировок сотрудники ДПС останавливают автомобили, подходящие под описание, и внимательно наблюдают за реакцией водителя и пассажиров.

Права водителя

Водитель не обязан сообщать инспектору о том, когда он последний раз употреблял алкоголь. Согласно статье 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя. Однако отказ от ответа может вызвать дополнительные подозрения. Рекомендуется спокойно ответить: "Давно", при желании уточнив период (например, неделю или месяц назад).

Рекомендации по поведению

Сохраняйте спокойствие: не проявляйте раздражения или агрессии.

Отвечайте вежливо: краткие и уверенные ответы помогут избежать лишних подозрений.

Избегайте грубости: грубое поведение может привести к более тщательной проверке и выявлению других нарушений.

Помните, что инспекторы выполняют свою работу, и ваше корректное поведение способствует быстрому завершению проверки.

Возможные последствия

Неправильное поведение или отказ от сотрудничества могут привести к дополнительным проверкам. Инспектор может найти повод для более детального осмотра автомобиля или проверки документов. Поэтому важно вести себя уважительно и соблюдать правила дорожного движения.

Вопрос об употреблении алкоголя — это стандартная практика инспекторов ДПС для оценки состояния водителя. Знание своих прав и умение правильно реагировать на такие вопросы помогут избежать неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

