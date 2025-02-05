Вы уверены, что уехали с теми же колесами? Как шиномонтажники зарабатывают на доверчивых водителях

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Смена сезонных шин и ремонт проколов кажутся простыми операциями, не требующими особого контроля. Однако даже в таких случаях стоит быть начеку: некоторые мастера могут воспользоваться ситуацией. Рассмотрим наиболее распространенные схемы обмана на шиномонтаже.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Навязывание ненужного ремонта

Бывает, что при замене колес мастер обнаруживает "свежий" прокол и настоятельно рекомендует поставить латку, показывая при этом саморез как причину повреждения. Часто это обман: никакого прокола нет, а саморез заранее подготовлен. Мастер ставит латку на целую шину и получает оплату за ненужную работу.

Совет: выбирайте проверенные сервисы с хорошими отзывами и контролируйте процесс ремонта.

Неправильная установка колеса

Некоторые мастера могут намеренно установить колесо неправильно, что приведет к нестабильному поведению автомобиля на дороге. Опытный водитель заметит проблему и вернется для исправления, а новичок может обратиться в другое СТО, где ему придется платить за исправление ошибки.

Совет: если после шиномонтажа автомобиль ведет себя странно, вернитесь в сервис и требуйте переделки. Всегда сохраняйте чеки.

Подмена шин

При замене дорогих шин стоит быть особенно внимательным. Недобросовестные мастера могут заменить ваши новые шины на более изношенные, оставив себе качественный комплект.

Совет: перед сдачей автомобиля в сервис отметьте свои шины, чтобы избежать подмены.

Завышение стоимости услуг

Иногда мастера намеренно завышают стоимость стандартных услуг, пользуясь неосведомленностью клиента.

Совет: перед визитом в шиномонтаж уточните средние цены на необходимые услуги в вашем регионе.

Использование некачественных материалов

Мастера могут использовать дешевые или некачественные материалы при ремонте, что снижает срок службы шин.

Совет: требуйте информацию о используемых материалах и при возможности выбирайте качественные аналоги.

Ложные рекомендации по замене

Иногда мастера убеждают клиента в необходимости замены шин или других компонентов, хотя в этом нет реальной потребности.

Совет: при сомнениях обратитесь за вторым мнением в другой сервис.

Скрытые повреждения

Мастера могут умышленно не сообщать о выявленных повреждениях, чтобы клиент вернулся с более серьезной проблемой позже.

Совет: периодически проверяйте состояние шин самостоятельно или в независимом сервисе.

Будьте внимательны и не стесняйтесь задавать вопросы мастерам. Ваше внимание — залог безопасности на дороге и сохранности бюджета.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

