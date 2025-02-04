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ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем

Авто

Знаете ли вы, что самостоятельная замена некоторых деталей автомобиля может привести к серьезным штрафам и даже лишению водительских прав? Согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за такие действия предусмотрены штрафы до 5000 рублей и лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Какие детали под запретом

К числу компонентов, которые нельзя заменять без разрешения ГИБДД, относятся:

  • Бамперы
  • Пластиковые обвесы
  • Спойлеры
  • Фары головного света
  • Задние фонари
  • Диски
  • Внешние зеркала

Эти элементы могут оторваться при аварии или на высокой скорости, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому их установка требует обязательной сертификации в специализированной лаборатории.

Пример: замена бампера

Установка неоригинального бампера без соответствующего разрешения недопустима. Если вы решили заменить штатный бампер на нештатный, необходимо пройти сертификацию и зарегистрировать изменения в ГИБДД. Особое внимание уделяется материалу бампера: он должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, который при разрушении не образует острых осколков.

Интерьер и колеса

Запрещена самостоятельная замена элементов интерьера, таких как руль, сиденья и другие ключевые компоненты салона, поскольку это может негативно сказаться на безопасности автомобиля.

Кроме того, установка колесных дисков нестандартных размеров, не предусмотренных производителем, может изменить характеристики автомобиля, увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также вызвать ошибки в работе спидометра.

Рекомендации для автовладельцев

Перед внесением изменений в конструкцию автомобиля рекомендуется:

  1. Проконсультироваться с представителями ГИБДД.
  2. Получить разрешение на замену деталей.
  3. Провести сертификацию новых компонентов в специализированной лаборатории.

Соблюдение этих шагов поможет избежать штрафов и сохранить безопасность на дорогах.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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