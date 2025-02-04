ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем

Знаете ли вы, что самостоятельная замена некоторых деталей автомобиля может привести к серьезным штрафам и даже лишению водительских прав? Согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за такие действия предусмотрены штрафы до 5000 рублей и лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
К числу компонентов, которые нельзя заменять без разрешения ГИБДД, относятся:
Эти элементы могут оторваться при аварии или на высокой скорости, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому их установка требует обязательной сертификации в специализированной лаборатории.
Установка неоригинального бампера без соответствующего разрешения недопустима. Если вы решили заменить штатный бампер на нештатный, необходимо пройти сертификацию и зарегистрировать изменения в ГИБДД. Особое внимание уделяется материалу бампера: он должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, который при разрушении не образует острых осколков.
Запрещена самостоятельная замена элементов интерьера, таких как руль, сиденья и другие ключевые компоненты салона, поскольку это может негативно сказаться на безопасности автомобиля.
Кроме того, установка колесных дисков нестандартных размеров, не предусмотренных производителем, может изменить характеристики автомобиля, увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также вызвать ошибки в работе спидометра.
Перед внесением изменений в конструкцию автомобиля рекомендуется:
Соблюдение этих шагов поможет избежать штрафов и сохранить безопасность на дорогах.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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