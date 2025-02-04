ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем

Знаете ли вы, что самостоятельная замена некоторых деталей автомобиля может привести к серьезным штрафам и даже лишению водительских прав? Согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за такие действия предусмотрены штрафы до 5000 рублей и лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

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Какие детали под запретом

К числу компонентов, которые нельзя заменять без разрешения ГИБДД, относятся:

Бамперы

Пластиковые обвесы

Спойлеры

Фары головного света

Задние фонари

Диски

Внешние зеркала

Эти элементы могут оторваться при аварии или на высокой скорости, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому их установка требует обязательной сертификации в специализированной лаборатории.

Пример: замена бампера

Установка неоригинального бампера без соответствующего разрешения недопустима. Если вы решили заменить штатный бампер на нештатный, необходимо пройти сертификацию и зарегистрировать изменения в ГИБДД. Особое внимание уделяется материалу бампера: он должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, который при разрушении не образует острых осколков.

Интерьер и колеса

Запрещена самостоятельная замена элементов интерьера, таких как руль, сиденья и другие ключевые компоненты салона, поскольку это может негативно сказаться на безопасности автомобиля.

Кроме того, установка колесных дисков нестандартных размеров, не предусмотренных производителем, может изменить характеристики автомобиля, увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также вызвать ошибки в работе спидометра.

Рекомендации для автовладельцев

Перед внесением изменений в конструкцию автомобиля рекомендуется:

Проконсультироваться с представителями ГИБДД. Получить разрешение на замену деталей. Провести сертификацию новых компонентов в специализированной лаборатории.

Соблюдение этих шагов поможет избежать штрафов и сохранить безопасность на дорогах.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

