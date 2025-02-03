Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением

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С февраля 2025 года российские автомобилисты столкнутся с четырьмя значимыми изменениями в законодательстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону

Новые правила прохождения техосмотра

Теперь обязательный технический осмотр потребуется только для автомобилей старше 4 лет. Машины младше этого возраста освобождаются от процедуры, что снижает нагрузку на владельцев новых транспортных средств.

Ужесточение наказаний за нарушение ПДД

Введены более строгие штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч. Теперь за такое нарушение водителям грозит штраф в размере 3 000 рублей. Кроме того, за повторное нарушение в течение года предусмотрено лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Изменения в налогообложении транспортных средств

С 1 февраля введен новый налог на роскошные автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Ставка налога составляет 1% от стоимости автомобиля ежегодно. Данное нововведение направлено на увеличение поступлений в бюджет и снижение социального неравенства.

Обязательное использование зимних шин

С этого месяца использование зимних шин становится обязательным в период с 1 ноября по 31 марта. За несоблюдение данного требования предусмотрен штраф в размере 2 000 рублей. Это изменение направлено на повышение безопасности дорожного движения в зимний период.

Автомобилистам рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми правилами и своевременно привести свои транспортные средства в соответствие с требованиями законодательства, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дорогах, сообщает 110km. ru.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

