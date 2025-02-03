Ford отзывает 150 тысяч автомобилей — причина настолько серьёзная, что требует срочной проверки

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Представьте, что вы едете по шоссе, и вдруг ваш автомобиль начинает подпрыгивать, издавая странные звуки. Оказывается, часть задней подвески вашего Ford Bronco может просто отвалиться на ходу. Именно с такой проблемой столкнулись владельцы почти 150 000 автомобилей этой модели.

Фото: Wikipedia by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Bronco

Суть проблемы

Ford объявил об отзыве 149 994 автомобилей Bronco 2021-2024 годов выпуска из-за риска коррозии задних амортизаторов. Это касается версий с комплектацией Badlands и пакетом Sasquatch. Коррозия может привести к отделению внешнего резервуара амортизатора, что проявляется в виде ухудшения плавности хода, необычных шумов и утечек возле задних колес.

Масштаб и реакция

На данный момент компания получила 551 гарантийную претензию, связанных с этой неисправностью, но о случаях аварий или травм не сообщалось. Владельцы жалуются на отвалившиеся резервуары после пробега около 36 000 миль, что приводит к неконтролируемой тряске автомобиля.

Планы по устранению

Ford начнет уведомлять владельцев затронутых автомобилей с 3 февраля. Однако решение проблемы пока не найдено: компания разрабатывает метод устранения дефекта, и ожидается, что необходимые детали будут доступны только в третьем квартале 2025 года. Владельцы, уже оплатившие ремонт, смогут получить компенсацию.

Рекомендации для владельцев

Если вы заметили ухудшение плавности хода, необычные звуки или утечки возле задних колес, рекомендуется обратиться к дилеру для проверки состояния амортизаторов. Своевременное обращение поможет предотвратить возможные проблемы на дороге.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.

