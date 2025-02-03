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Скрытые дефекты машины, которые обернутся проблемами на техосмотре — узнайте, как их выявить

1:23
Авто

когда-нибудь задумывались, какие скрытые проблемы могут поджидать ваш автомобиль на техосмотре? Незначительные на первый взгляд дефекты способны привести к серьёзным последствиям.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Частые неисправности, выявляемые на техосмотре:

  • Тормозная система: изношенные колодки или диски снижают эффективность торможения.
  • Световые приборы: неправильно настроенные фары ухудшают видимость и могут ослеплять других водителей.
  • Подвеска: изношенные амортизаторы и пружины влияют на управляемость и комфорт.
  • Шины: недостаточная глубина протектора или неравномерный износ увеличивают риск аквапланирования.

Регулярная проверка этих элементов поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Как подготовить автомобиль к техосмотру:

  1. Проверьте тормоза: убедитесь в отсутствии скрипов и вибраций при торможении.
  2. Оцените состояние шин: проверьте давление и глубину протектора.
  3. Проверьте световые приборы: убедитесь, что все лампы работают, а фары правильно настроены.
  4. Оцените подвеску: обратите внимание на посторонние звуки и поведение автомобиля на неровностях.

Своевременное обслуживание и устранение мелких неисправностей не только облегчат прохождение техосмотра, но и повысят безопасность на дороге.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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