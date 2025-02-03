Скрытые дефекты машины, которые обернутся проблемами на техосмотре — узнайте, как их выявить
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когда-нибудь задумывались, какие скрытые проблемы могут поджидать ваш автомобиль на техосмотре? Незначительные на первый взгляд дефекты способны привести к серьёзным последствиям.
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Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Частые неисправности, выявляемые на техосмотре:
- Тормозная система: изношенные колодки или диски снижают эффективность торможения.
- Световые приборы: неправильно настроенные фары ухудшают видимость и могут ослеплять других водителей.
- Подвеска: изношенные амортизаторы и пружины влияют на управляемость и комфорт.
- Шины: недостаточная глубина протектора или неравномерный износ увеличивают риск аквапланирования.
Регулярная проверка этих элементов поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге.
Как подготовить автомобиль к техосмотру:
- Проверьте тормоза: убедитесь в отсутствии скрипов и вибраций при торможении.
- Оцените состояние шин: проверьте давление и глубину протектора.
- Проверьте световые приборы: убедитесь, что все лампы работают, а фары правильно настроены.
- Оцените подвеску: обратите внимание на посторонние звуки и поведение автомобиля на неровностях.
Своевременное обслуживание и устранение мелких неисправностей не только облегчат прохождение техосмотра, но и повысят безопасность на дороге.
Уточнения
Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС).
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру