Идеальная температура для зимней мойки: когда мыть машину, чтобы она сияла, а не страдала

Зимняя мойка автомобиля — спорный вопрос среди водителей. Одни избегают её, опасаясь повреждения кузова, другие же уверены, что регулярная чистка необходима даже чаще, чем летом. Исследования показывают, что около 75% автомобилистов всё же предпочитают мыть машину зимой. Владелец сети автомоек самообслуживания рассказал в интервью порталу njcar. ru, как сделать это безопасно для лакокрасочного покрытия.
На дорогах зимой используют химические реагенты и соль, которые разрушают не только металл, но и лакокрасочное покрытие. Даже если через несколько километров кузов снова покроется грязью, регулярная мойка помогает:
Хотя низкие температуры замедляют коррозию, полностью избежать её невозможно. Поэтому важно мыть автомобиль правильно, чтобы не навредить покрытию.
Не каждая автомойка пригодна для использования в мороз.
Чтобы мойка не навредила кузову, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Зимняя мойка — не прихоть, а необходимость для сохранения автомобиля в хорошем состоянии. Главное — соблюдать правильную технику и учитывать погодные условия.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
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