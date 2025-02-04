Идеальная температура для зимней мойки: когда мыть машину, чтобы она сияла, а не страдала

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Зимняя мойка автомобиля — спорный вопрос среди водителей. Одни избегают её, опасаясь повреждения кузова, другие же уверены, что регулярная чистка необходима даже чаще, чем летом. Исследования показывают, что около 75% автомобилистов всё же предпочитают мыть машину зимой. Владелец сети автомоек самообслуживания рассказал в интервью порталу njcar. ru, как сделать это безопасно для лакокрасочного покрытия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Зачем мыть машину зимой

На дорогах зимой используют химические реагенты и соль, которые разрушают не только металл, но и лакокрасочное покрытие. Даже если через несколько километров кузов снова покроется грязью, регулярная мойка помогает:

Удалить агрессивные вещества , предотвращая развитие ржавчины.

, предотвращая развитие ржавчины. Сохранить целостность ЛКП , защищая от микроповреждений.

, защищая от микроповреждений. Продлить срок службы автомобиля, предотвращая разрушение кузова.

Хотя низкие температуры замедляют коррозию, полностью избежать её невозможно. Поэтому важно мыть автомобиль правильно, чтобы не навредить покрытию.

Какие мойки подходят зимой

Не каждая автомойка пригодна для использования в мороз.

Открытые мойки самообслуживания без ворот подходят только для тёплого времени года. При морозе пена замерзает, а грязь остаётся на кузове, делая процедуру бесполезной.

без ворот подходят только для тёплого времени года. При морозе пена замерзает, а грязь остаётся на кузове, делая процедуру бесполезной. Закрытые боксы позволяют мыть машину даже при отрицательных температурах, но важно избегать резких перепадов температуры.

Как правильно мыть машину зимой

Чтобы мойка не навредила кузову, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Наносите пену сразу на кузов, не смывая предварительно грязь водой — это улучшает её эффективность. Выбирайте оптимальную температуру для мойки - около -10°C. В этот период грязи на дорогах меньше, а кузов не требует дополнительного прогрева. После мойки тщательно просушите кузов и замки, чтобы избежать образования наледи. Лучше всего оставить машину в тёплом помещении - на подземной парковке или в закрытом гараже хотя бы на час, чтобы остатки влаги испарились.

Зимняя мойка — не прихоть, а необходимость для сохранения автомобиля в хорошем состоянии. Главное — соблюдать правильную технику и учитывать погодные условия.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

