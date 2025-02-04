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Как правильно поворачивать на перекрёстках с трамвайными путями: секреты, о которых молчат автошколы

2:26
Авто

Трамвайные пути, пересекающие автомобильные дороги, могут стать настоящей проблемой для водителей, особенно на перекрестках. Как рассказал инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru, правила движения в таких зонах требуют особого внимания. Ошибки могут не только создать помехи для трамваев, но и привести к штрафам.

Трамвай
Фото: commons.wikimedia.org by Hahys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай

Когда можно ехать по трамвайным путям

Автомобилист имеет право двигаться по рельсам только в том случае, если они расположены на одном уровне с дорогой и направлены в ту же сторону. Однако даже в этом случае важно соблюдать осторожность, так как:

  • Трамваи имеют гораздо больший тормозной путь, чем автомобили.
  • Некоторые участки проезда могут быть ограничены сплошной разметкой, и выезд на рельсы там запрещен.

У кого преимущество: автомобиль или трамвай

В большинстве случаев приоритет остается за трамваем. Однако есть три исключения, когда автомобиль может ехать первым:

  1. Автомобиль находится на главной дороге, а трамвай — на второстепенной.
  2. Светофор разрешает движение автомобилю, но запрещает трамваю.
  3. Трамвай выезжает из депо.

Во всех остальных ситуациях водитель обязан уступить дорогу трамваю, особенно при поворотах. Штраф за нарушение таких правил составляет 750 рублей, а камеры видеонаблюдения на перекрестках значительно увеличивают вероятность его получения.

Как правильно поворачивать налево через трамвайные пути

При левом повороте через трамвайные пути водитель должен занять крайнее левое положение и выполнить манёвр по правилам. Однако порядок действий зависит от наличия знаков:

  • Если есть знак "Направление движения по полосам", он определяет, с какой полосы разрешён поворот. Если знак указывает, что поворот возможен только с левой полосы, выезжать на трамвайные пути запрещено.
  • Если знака нет, поворот можно выполнить с трамвайных путей, но только если они на одном уровне с дорогой и не отделены сплошной линией разметки.

Что грозит за неправильный проезд по трамвайным путям

Любое нарушение этих правил может привести к штрафу. Особенно высок риск на перекрестках с интенсивным движением трамваев, где ошибки водителей фиксируются камерами.

Уточнения

Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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