Как правильно поворачивать на перекрёстках с трамвайными путями: секреты, о которых молчат автошколы

Трамвайные пути, пересекающие автомобильные дороги, могут стать настоящей проблемой для водителей, особенно на перекрестках. Как рассказал инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru, правила движения в таких зонах требуют особого внимания. Ошибки могут не только создать помехи для трамваев, но и привести к штрафам.
Автомобилист имеет право двигаться по рельсам только в том случае, если они расположены на одном уровне с дорогой и направлены в ту же сторону. Однако даже в этом случае важно соблюдать осторожность, так как:
В большинстве случаев приоритет остается за трамваем. Однако есть три исключения, когда автомобиль может ехать первым:
Во всех остальных ситуациях водитель обязан уступить дорогу трамваю, особенно при поворотах. Штраф за нарушение таких правил составляет 750 рублей, а камеры видеонаблюдения на перекрестках значительно увеличивают вероятность его получения.
При левом повороте через трамвайные пути водитель должен занять крайнее левое положение и выполнить манёвр по правилам. Однако порядок действий зависит от наличия знаков:
Любое нарушение этих правил может привести к штрафу. Особенно высок риск на перекрестках с интенсивным движением трамваев, где ошибки водителей фиксируются камерами.
Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.
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