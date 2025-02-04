Ночью на трассе рация важнее телефона: почему водители не отказываются от старой связи

В конце 90-х и начале 2000-х рации были незаменимыми в автомобилях из-за ограниченных возможностей мобильной связи. Однако и сегодня многие водители продолжают использовать радиостанции наряду со смартфонами. Инспектор ГАИ рассказал в интервью порталу njcar. ru, почему этот вид связи остается востребованным.
Для водителей грузовиков рация — это не просто средство общения, а часть профессии. Её используют десятилетиями, еще до появления массовой мобильной связи. Радиостанции позволяют оперативно запросить помощь в экстренной ситуации и поддерживать связь во время долгих рейсов.
Дальнобойщики в основном работают на частоте 27,135 МГц (АМ модуляция). Любой водитель, настроив свою рацию на этот канал, может подключиться к обсуждению дорожных условий. Этим активно пользуются и владельцы легковых автомобилей, особенно в дальних поездках, где важно поддерживать связь с другими участниками движения.
Информация, которую можно получить по радиоканалу, бывает незаменимой:
Рация также играет ключевую роль при обгонах на трассах. Водитель грузовика может заранее предупредить коллегу о ситуации на встречной полосе, что делает манёвр безопаснее.
Хотя радиостанции особенно полезны на трассе, их активно применяют и в городских условиях. Через рацию можно оперативно узнавать о:
В отличие от мобильной связи, рация предоставляет мгновенное подключение к нескольким собеседникам без дополнительных затрат. В качестве позывного используется номер автомобиля или прицепа, что упрощает идентификацию участников.
Несмотря на развитие мобильных технологий, радиосвязь сохраняет популярность за счет:
Таким образом, радиостанции остаются востребованными как среди профессионалов, так и среди автолюбителей, особенно тех, кто часто путешествует по трассам.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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