Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги будущего: асфальт, который сам восстанавливает выбоины и трещины
Вся правда про буррито, сомбреро и текилу — россиянин развенчал мифы о Мексике
Отдых на диване может быть полезным, если соблюдать одно важное условие
Проверенные способы, чтобы собака не скучала, пока вас нет
Так ли безопасна пшеница без глютена
Сердечки, розовое желе или бордовое омбре: топ-10 дизайнов ногтей на День святого Валентина
Ошибки, которые уменьшают вашу пенсию: многие не догадываются о главной причине
Меняем вредные привычки на полезные: как человеку справиться с искушениями?
Посадка роз в холодную почву: риски, о которых должен знать каждый садовод

Ночью на трассе рация важнее телефона: почему водители не отказываются от старой связи

3:00
Авто

В конце 90-х и начале 2000-х рации были незаменимыми в автомобилях из-за ограниченных возможностей мобильной связи. Однако и сегодня многие водители продолжают использовать радиостанции наряду со смартфонами. Инспектор ГАИ рассказал в интервью порталу njcar. ru, почему этот вид связи остается востребованным.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Рация как незаменимый инструмент дальнобойщиков

Для водителей грузовиков рация — это не просто средство общения, а часть профессии. Её используют десятилетиями, еще до появления массовой мобильной связи. Радиостанции позволяют оперативно запросить помощь в экстренной ситуации и поддерживать связь во время долгих рейсов.

Дальнобойщики в основном работают на частоте 27,135 МГц (АМ модуляция). Любой водитель, настроив свою рацию на этот канал, может подключиться к обсуждению дорожных условий. Этим активно пользуются и владельцы легковых автомобилей, особенно в дальних поездках, где важно поддерживать связь с другими участниками движения.

Какие преимущества дает рация в дороге

Информация, которую можно получить по радиоканалу, бывает незаменимой:

  • Данные о пробках и авариях.
  • Информация о работающих заправках и ценах на топливо.
  • Сообщения о погодных изменениях в ближайшие часы.
  • Оперативная передача информации о дорожной обстановке, особенно в ночное время.

Рация также играет ключевую роль при обгонах на трассах. Водитель грузовика может заранее предупредить коллегу о ситуации на встречной полосе, что делает манёвр безопаснее.

Использование раций в городе

Хотя радиостанции особенно полезны на трассе, их активно применяют и в городских условиях. Через рацию можно оперативно узнавать о:

  • Постах ГАИ и камерах контроля скорости.
  • Дорожных заторах и авариях.
  • Любых других событиях, влияющих на движение.

В отличие от мобильной связи, рация предоставляет мгновенное подключение к нескольким собеседникам без дополнительных затрат. В качестве позывного используется номер автомобиля или прицепа, что упрощает идентификацию участников.

Почему рации остаются актуальными

Несмотря на развитие мобильных технологий, радиосвязь сохраняет популярность за счет:

  • Бесплатного использования — отсутствуют абонентские платежи и зависимость от качества мобильного сигнала.
  • Быстрого обмена информацией — связь с группой водителей происходит мгновенно.
  • Надежности в экстренных ситуациях — рация может работать там, где мобильная сеть недоступна.

Таким образом, радиостанции остаются востребованными как среди профессионалов, так и среди автолюбителей, особенно тех, кто часто путешествует по трассам.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Последние материалы
Сушильная машина или веревки: что выбрать для удобства в квартире
Ночью на трассе рация важнее телефона: почему водители не отказываются от старой связи
Секреты душа, которые делают кожу красивой и увлажненной
Ольга Бузова отреагировала на скорое отцовство Давы: будь, пожалуйста, послабее
Стань стройной и спокойной за 2 недели: начинать занятия йогой стоит с этих простых асан
Возьми на вооружение: эти 5 фраз раздражают любого мужчину
18-летняя невеста Григория Лепса заговорила о детях
Запеканка, как в детстве: воздушная, мягкая и без муки
Как лесные пожары влияют на эволюцию животных
Брэд Питт впервые за восемь лет обратился к Анджелине Джоли: актёр молит о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.