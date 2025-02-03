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Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать

3:03
Авто

Парковка в удобных, на первый взгляд, местах может обернуться серьезными штрафами. Автоюрист в интервью порталу njcar. ru пояснил, какие ошибки водителей чаще всего приводят к наказаниям и как их избежать.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эвакуатор

Парковка "ёлочкой" в кармане: когда это нарушение

Многие водители, стремясь сэкономить место, ставят автомобили "ёлочкой" в парковочных карманах. Однако если отсутствует разметка или знак, предписывающий именно такой способ стоянки, машину необходимо ставить параллельно бордюру (ПДД 12.2).

Штрафы за неправильную парковку:

  • В Москве и Санкт-Петербурге — 2000 рублей.
  • В других городах — от 500 рублей (ст. 12.19 ч.1 КоАП РФ).

Парковка с заездом на тротуар

Даже если автомобиль заехал на тротуар всего одним колесом, это считается нарушением, если отсутствует специальный знак, разрешающий такую стоянку. Это правило действует даже во дворах.

Размер штрафа:

  • 1000 рублей в большинстве регионов.
  • 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, с возможной эвакуацией автомобиля.

Оставили машину у бордюра? Учитывайте расстояние до разделительной полосы

Если между припаркованным автомобилем и разделительной полосой остается меньше 3 метров, это создаёт опасные условия для движения. Другие водители вынуждены выезжать на встречную полосу, что может привести к аварийным ситуациям.

Штраф за нарушение:

  • 2000 рублей в регионах.
  • 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Возможность лишения водительского удостоверения.

Парковка у перекрестков и въездов во дворы

Согласно ПДД 12.4, парковка ближе 5 метров от перекрестков и въездов во дворы запрещена. Это затрудняет обзор водителям и увеличивает риск ДТП. Особенно опасно оставлять машину напротив выезда на узкой дороге — это может полностью заблокировать движение.

Штраф и последствия:

  • 2000 рублей в регионах.
  • 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Возможна эвакуация автомобиля.

Островки безопасности и остановки транспорта: новые запреты

С 1 марта 2023 года парковка на островках безопасности запрещена. Также нельзя ставить машину ближе 5 метров от пешеходного перехода, но сразу после него — можно.

Остановка на автобусных остановках запрещена в радиусе 15 метров как до, так и после них.

Размер штрафа:

  • 500 рублей за парковку на островке безопасности.
  • 1000 рублей за нарушение правил у пешеходного перехода и остановок транспорта.
  • 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге + эвакуация автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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