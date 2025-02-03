Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать

Парковка в удобных, на первый взгляд, местах может обернуться серьезными штрафами. Автоюрист в интервью порталу njcar. ru пояснил, какие ошибки водителей чаще всего приводят к наказаниям и как их избежать.
Многие водители, стремясь сэкономить место, ставят автомобили "ёлочкой" в парковочных карманах. Однако если отсутствует разметка или знак, предписывающий именно такой способ стоянки, машину необходимо ставить параллельно бордюру (ПДД 12.2).
Штрафы за неправильную парковку:
Даже если автомобиль заехал на тротуар всего одним колесом, это считается нарушением, если отсутствует специальный знак, разрешающий такую стоянку. Это правило действует даже во дворах.
Размер штрафа:
Если между припаркованным автомобилем и разделительной полосой остается меньше 3 метров, это создаёт опасные условия для движения. Другие водители вынуждены выезжать на встречную полосу, что может привести к аварийным ситуациям.
Штраф за нарушение:
Согласно ПДД 12.4, парковка ближе 5 метров от перекрестков и въездов во дворы запрещена. Это затрудняет обзор водителям и увеличивает риск ДТП. Особенно опасно оставлять машину напротив выезда на узкой дороге — это может полностью заблокировать движение.
Штраф и последствия:
С 1 марта 2023 года парковка на островках безопасности запрещена. Также нельзя ставить машину ближе 5 метров от пешеходного перехода, но сразу после него — можно.
Остановка на автобусных остановках запрещена в радиусе 15 метров как до, так и после них.
Размер штрафа:
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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